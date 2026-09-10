Hombre es acusado de abusar a más de 350 niños usando Snapchat: las víctimas podrían ser más

El Tribunal del Distrito de Pirkanmaa, en Tampere (Finlandia), inició el juicio contra un hombre de 28 años acusado de cometer abusos sexuales a 361 menores a través de la red de mensajería Snapchat y de recopilar y difundir material pedófilo, en el caso más grave de este tipo en la historia del país nórdico. El juicio comenzó con una breve vista pública en la que el acusado participó de forma remota desde la cárcel de Hämeenlinna, donde cumple una condena de tres años de prisión desde 2023 por un caso anterior de abuso sexual agravado de un menor cuando ejercía de profesor sustituto en una escuela de enseñanza primaria. Está previsto que el resto de las sesiones judiciales se celebre a puerta cerrada a petición de las familias de las víctimas para proteger su identidad



En el nuevo proceso judicial, la Fiscalía atribuye al acusado los cargos de abuso sexual agravado de menores, abuso sexual de menores y difusión agravada de imágenes que representan a menores de edad de forma sexualizada. Según la Fiscalía, los presuntos abusos, admitidos parcialmente por el acusado durante la instrucción, se cometieron entre 2019 y 2022 y todas las víctimas eran niños que entonces tenían entre 9 y 15 años. Según la radiotelevisión pública Yle, vivían en distintas partes de Finlandia. (Lea también: Se conoce condena contra profesor Mauricio Zambrano por abuso de una estudiante en Bogotá)



Así descubrieron sus abusos

La investigación preliminar comenzó a finales de 2022, después de que la Policía registrara el teléfono móvil del acusado en el transcurso de la investigación de otro caso penal distinto. Los agentes encontraron en el móvil del acusado cientos de miles de archivos, entre ellos miles de videos e imágenes de menores de edad con contenido sexualmente explícito. La Policía trató de identificar a los menores durante dos años, un largo proceso que concluyó con la identificación de 364 niños, aunque en tres de estos casos no se pudieron presentar cargos. Cientos de menores más que aparecían en el material recopilado por el acusado siguen sin ser identificados. Se sospecha que el acusado contactó a los menores a través de Snapchat y les pidió que se hicieran fotos o videos en los que aparecieran semidesnudos o desnudos. En algunos casos también les pidió que realizaran actos sexuales, como masturbarse o mantener relaciones con otros menores y que le enviaran las imágenes y videos.

El tribunal finlandés ha reservado 45 sesiones de audiencia para procesar al acusado, por lo que es previsible que el juicio continúe al menos hasta finales de este año. (Lea también: Suman 10 nuevas investigaciones contra cirujano francés acusado de abusar de 299 menores)



Otro presunto pedófilo capturado en Portugal

Al caso de Finlandia, se suma el de un hombre de 70 años detenido en Portugal por ser sospechoso de haber abusado a cuatro menores que vivían en su vecindario entre los años 2022 y 2025, informaron fuentes policiales, que no descartan que haya más víctimas. La Policía Judicial (PJ) indicó en un comunicado que el sospechoso fue detenido en Lisboa el pasado 1 de septiembre por haber "fuertes indicios" de que cometió delitos sexuales, en concreto "abuso sexual de menores agravado, acoso sexual agravado y un delito de pornografía infantil".

Los hechos investigados tuvieron lugar en la localidad de Belas, en Sintra (área metropolitana de Lisboa), entre 2022 y 2025, contra niños que actualmente tienen 4, 10, 11 y 16 años de edad. "Los investigadores no descartan la hipótesis de que existan más víctimas", destacó la PJ. El cuerpo policial añadió que las pesquisas comenzaron tras la denuncia realizada por dos menores, acompañadas por una "persona de su confianza", que permitió la obtención de elementos de prueba que permitieron la detención del sospechoso, quien ya fue sometido a un primer interrogatorio ante un tribunal, que dictaminó prisión preventiva.



AGENCIAS EFE/AFP

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL