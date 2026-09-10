Revelan identidades de 5 fallecidos por accidente de avión de Amazon: todos iban en auto impactado

El piloto y el copiloto del avión de carga de Amazon que el domingo se estrelló contra dos vehículos cerca del aeropuerto internacional de Miami (MIA) fueron dados de alta del hospital, mientras las autoridades divulgaron los nombres de las cinco personas que murieron en el accidente. Viajaban en una camioneta que transportaba a siete trabajadores de una empresa de limpieza que presta servicios en aviones en MIA. Los otros dos ocupantes resultaron heridos.



La alguacil de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, señaló que los dos tripulantes del avión, los pilotos Jaime Felipe Silva Molina, de 37 años, y Joseph Carol, de 55, sufrieron heridas leves. Otros tres heridos permanecen hospitalizados: Eugenio Corredor y Ridoel Averhoff Diaz, de 32 años, se encuentran en estado crítico, mientras que Roosevelt Sebastián Perdomo Torres, de 36, está estable.



¿Quiénes son los fallecidos?

La presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), Jennifer Homendy, confirmó el lunes pasado que las cinco víctimas mortales se encontraban en la camioneta de la empresa Professional Ocean Service Corp., que fue impactada por el Boeing 767-300. Los fallecidos fueron identificados como Rolando Alemán León, de 55 años; Yoel Rodríguez Narajo, de 53; Julio C. Pineda, de 75; Carlos Acosta Fajardo, de 53, y Javierkys Reyes Quevedo, de 47.

El avión se salió de la pista poco antes de las dos de la tarde del domingo y recorrió unos 400 metros más allá de la superficie pavimentada antes de impactar contra los vehículos. La aeronave cruzó una valla del aeropuerto y golpeó primero la camioneta que se encontraba dentro de las instalaciones de MIA. Posteriormente atravesó otra valla e impactó otro vehículo en una avenida, antes de detenerse en un terreno cercano a varias filas de robotaxis Tesla estacionados. El avión había partido del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan de Puerto Rico, con los dos tripulantes a bordo. (Lea también: Video | Este es el momento exacto cuando el avión de carga se salió de pista en Miami)



Demanda contra Amazon

La esposa de uno de los cinco fallecidos presentó una demanda contra el gigante del comercio electrónico. También incluye a Amazon Air Cargo y otras empresas relacionadas con la operación de la aeronave, además de los pilotos del avión. El documento alega que el accidente fue consecuencia de una cadena de fallos, incluidos un error del piloto, una formación inadecuada y el uso de una aeronave con 32 años de antigüedad.

AGENCIA EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL