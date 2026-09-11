“El Piturris”, influencer mexicano, fue asesinado a tiros cuando trabajaba en su taquería familiar

José Luis Esparza, que era conocido en el mundo de las redes como “El Piturris”, estaba trabajando en su negocio familiar y despachando tacos para la clientela de Ciudad Obregón (México) cuando recibió el impacto de varias balas en su cuerpo. Lamentablemente, el influencer mexicano falleció y ahora las autoridades del Estado de Sonora investigan qué puede estar detrás de este ataque. El podcast en el que participaba lamentó el hecho y dio detalles de cómo falleció Esparza.



José Luis Esparza tenía 95.000 seguidores en Facebook. El podcast en el que colaboraba ya acumula en YouTube cerca de 23.000 seguidores. El último episodio que se publicó con El Piturris es del 9 de septiembre y era el número 31. De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, el ataque contra el hombre de 37 años ocurrió en la colonia Reforma este 9 de septiembre. Allí, un hombre le disparó en el establecimiento y huyó como parrillero en una motocicleta que lo esperaba una vez logró su cometido. En la escena del crimen quedaron dos casquillos de bala calibre 40, según informó CNN. Todavía quedan por establecer las circunstancias del asesinato y si este hombre era realmente el objetivo del atentado.

José Luis colaboraba con la productora “Desde la O”, que distribuía “La Guarida Podcast”. Luis Antonio, quien se identificó como el productor de esta casa, señaló en un video que su amigo fue atacado mientras despachaba tacos en el negocio. José Luis habría sido trasladado a un centro asistencial, pero murió a los pocos minutos. “Nosotros hemos perdido a un amigo, pero una familia perdió a uno de sus seres más queridos”, dijo Luis Antonio, quien, en nombre del equipo, mencionó uno por uno a los familiares de su amigo para desearles fuerza, especialmente a su hijo ‘Lucho’.

“Hoy su abuelo ha de estar de fiesta porque una vez más lo tiene a su lado”, declaró. “También Esparza aprovechando para compartir con su padre, que lo perdió a muy temprana edad (...) siempre habríamos querido tener más de El Piturris”, dijo con voz quebrada. El productor también adelantó que quedaron dos capítulos que grabaron antes con El Piturris y que saldrán al aire, pero también dijo que desde el podcast se tomarán un tiempo para volver a transmitir alegría.

México ha sido el escenario de asesinatos de figuras prominentes del entretenimiento. A inicios de septiembre se reportó una masacre en el hogar de Jonathan Meléndez, tecladista del grupo Camilo Séptimo, quien fue asesinado al igual que su esposa embarazada, su hija de tres años y la empleada doméstica de la casa. El hecho ocurrió en el Estado de México. César Gastélum fue otro creado de contenido que fue asesinado en medio de una transmisión en vivo cuando estaba en las calles de Sinaloa.

María Paula Rodríguez Rozo

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