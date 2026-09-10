¿Qué tiene Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro detenida en EE. UU. y que pidió salir de prisión?

Cilia Flores, esposa del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó a la justicia de Nueva York que le permita afrontar el juicio en su contra y el de su marido fuera de prisión, alegando problemas cardíacos. En un escrito presentado ante la corte, su defensa pidió que Flores sea trasladada a una residencia privada en Nueva York, donde cumpliría un régimen de arresto domiciliario. La propuesta incluye vigilancia armada permanente, monitoreo mediante pulsera electrónica, restricciones a las visitas y supervisión de sus comunicaciones telefónicas.

Flores, de 69 años, sostiene que requiere un tratamiento cardíaco especializado y asegura que la prisión federal donde permanece recluida desde el 3 de enero, fecha en la que fue capturada por militares estadounidenses, no cuenta con las condiciones adecuadas para atender su estado de salud.

Según sus abogados, todos los gastos derivados de su traslado y permanencia bajo arresto domiciliario serían asumidos por la propia Flores. Además, ofrecieron entregar su pasaporte como garantía adicional para asegurar que continúe bajo custodia.



En la carta remitida al tribunal, la defensa describe diversos problemas médicos, entre ellos dolores en el pecho, arritmias, dificultades respiratorias y una pérdida de más de once kilos desde su detención.



Cilia Flores habría sufrido un infarto leve

De acuerdo con la solicitud, el pasado 29 de julio Flores sufrió un episodio de salud grave que, según sus abogados, pudo haber correspondido a un infarto leve, aunque precisan que esa hipótesis no ha sido confirmada por evaluaciones médicas.



Flores y Maduro fueron arrestados en enero durante una operación de fuerzas estadounidenses en Caracas y posteriormente trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo.

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Ambos se han declarado inocentes de las acusaciones. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que utilizaron posiciones de poder dentro del Estado venezolano para facilitar el envío de cocaína hacia Estados Unidos.



¿En qué va el juicio contra Nicolás Maduro y su esposa?

El caso se encuentra actualmente en una etapa previa al juicio, durante la cual las defensas han comenzado a presentar distintas mociones con el objetivo de lograr la desestimación de los cargos.

Entre los argumentos centrales figura la reclamación de inmunidad soberana de Maduro en su condición de supuesto jefe de Estado, así como cuestionamientos sobre la legalidad del operativo mediante el cual ambos fueron detenidos y trasladados a territorio estadounidense.

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Por su parte, la defensa de Flores presentó una solicitud independiente sustentada en la inmunidad que, según argumenta, le correspondería por su condición de primera dama. El juez federal Alvin K. Hellerstein fijó en julio el inicio del juicio para el 1 de junio de 2027.

Antes de esa fecha, el tribunal celebrará una audiencia el 17 de noviembre, en la que escuchará los argumentos de las defensas sobre las distintas mociones para desestimar el proceso, incluida la petición de Maduro basada en la inmunidad soberana.

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE