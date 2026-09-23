EN VIVO | Discurso de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela ante Asamblea de la ONU

Delcy Rodríguez habló por primera vez ante la Asamblea General de la ONU como presidenta interina de Venezuela. Es la primera intervención de un mandatario de ese país desde 2018, en la que intervino el hoy capturado Nicolás Maduro, quien permanece en una prisión de EE. UU. tras ser capturado el 3 de enero de 2026 en Caracas. (Lea también: Juez del caso a Maduro ordena entregar pruebas a la defensa del venezolano, pero pone condiciones)



El Parlamento de Venezuela aprobó este miércoles 23 de septiembre un acuerdo de respaldo a la presencia de la mandataria en las Naciones Unidas, en medio de cuestionamientos por su acercamiento político a Estados Unidos y tras la reunión que sostuvo en Nueva York con el presidente Donald Trump, un encuentro que la mandataria calificó de "histórico". Rodríguez también ha sostenido reuniones con el secretario general de la ONU, António Guterres, y con los dirigentes de tres grandes instituciones financieras internacionales.

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