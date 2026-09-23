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Investigan posibles disparos en el Aeropuerto Internacional de Miami: esto se sabe

El operativo dejó una persona bajo custodia, mientras algunas zonas y vías fueron cerradas temporalmente.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 23 de sept, 2026
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Investigan posibles disparos en el Aeropuerto Internacional de Miami: esto se sabe
Investigan posibles disparos en el Aeropuerto Internacional de Miami -
Getty Images

Las autoridades investigan un reporte sobre posibles disparos en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Florida, Estados Unidos, luego de que agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade respondieran a llamados de emergencia durante la tarde de este miércoles 23 de septiembre. Una persona fue detenida en medio del operativo, aunque las autoridades aún no han establecido públicamente cuál sería su relación con los hechos.

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La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) confirmó a través de su cuenta oficial en X que sus agentes acudieron al aeropuerto: “Los agentes del MDSO respondieron rápidamente y detuvieron a una persona. Por el momento, no existe ninguna amenaza para el público. La investigación continúa”, señaló la autoridad.

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De acuerdo con el reporte entregado por Noticias Caracol, la movilización policial comenzó alrededor de las 4:30 de la tarde y contó con una amplia presencia de uniformados, algunos de ellos equipados con elementos tácticos.

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¿Qué se sabe sobre los posibles disparos?

La periodista Judy Mora, corresponsal de Noticias Caracol en Florida, informó que la Policía del condado Miami-Dade está verificando los reportes recibidos a través del número de emergencias 911.

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Según la información preliminar, un hombre habría disparado contra el suelo, situación que habría generado las llamadas de emergencia relacionadas con posibles disparos en inmediaciones del aeropuerto. Sin embargo, esta versión todavía hace parte de la investigación y no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

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En redes sociales comenzaron a circular imágenes de un hombre siendo detenido durante el operativo. La Policía confirmó que una persona está bajo custodia, pero hasta el momento no ha precisado oficialmente si se trata del individuo que habría efectuado los disparos ni qué relación tendría con el incidente.

Las autoridades continúan recopilando información para establecer exactamente qué ocurrió y determinar si efectivamente se produjeron los disparos reportados. Uno de los datos confirmados hasta el momento es que no hay personas heridas reportadas por este incidente, tanto los pasajeros como los empleados del aeropuerto se encuentran a salvo.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade también indicó que, por el momento, no existe una amenaza para el público. Como parte del operativo, algunas puertas del aeropuerto fueron cerradas temporalmente y también se presentó una afectación en la vía correspondiente al nivel de salidas.

La Oficina del Sheriff advirtió que el tráfico en el aeropuerto y sus alrededores podría verse afectado, por lo que se está desviando hacia la zona de llegadas mientras continúa la intervención policial.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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