Abuela de 91 años murió tras ser sorprendida por un mono en el patio de su casa

Una mujer de 91 años murió en el distrito de Koppal, en Karnataka, India, después de ser empujada por un mono mientras se encontraba en el patio de su vivienda. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en el exterior de la casa y actualmente es objeto de investigación por parte de las autoridades.



La víctima fue identificada como Najmunisa Begum, quien se encontraba tranquilamente el patio de su casa cuando el animal ingresó repentinamente al lugar. De acuerdo con los reportes citados por medios locales y la agencia de noticias PTI, el mono la atacó y la hizo caer al suelo, provocándole heridas de gravedad.

El incidente ocurrió el sábado 19 de septiembre por la noche en BT Patil Nagar, en el distrito de Koppal. Las imágenes de las cámaras de seguridad permitieron observar parte de lo sucedido.

Según las imágenes descritas por medios locales, Najmunisa salió de su vivienda después de escuchar un ruido en el exterior. Poco después, un mono saltó sobre ella y la empujó, ocasionando que cayera al suelo de cemento y se golpeara la cabeza.



En la grabación también aparece otra mujer que salió de la vivienda tras escuchar el ruido. El animal volvió a atacar empujando también a la hija de la víctima que intentó auxiliarla y posteriormente intentó acercarse a otra mujer de edad avanzada que se encontraba en el lugar.



Según los medios, la situación generó la reacción de las personas que estaban cerca. Al percatarse de lo que ocurría, acudieron al sitio y el mono terminó huyendo.

Publicidad

Najmunisa quedó gravemente herida como consecuencia del ataque. Tras el incidente fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, pero posteriormente falleció a causa de las lesiones sufridas. Las circunstancias exactas del ataque continúan bajo investigación.

Una mujer de 91 años murió tras ser atacada y empujada por un mono en la India. Su hija también fue atacada por el animal cuando intentó auxiliar a su madre. Lamentablemente, la adulta mayor perdió la vida un día después en el hospital. pic.twitter.com/5xNL1FCc0j — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) September 22, 2026

Era esposa de un reconocido escritor local

Además de la gravedad del hecho, la muerte de Najmunisa Begum llamó la atención debido a que la mujer era esposa del reconocido escritor local M.S. Savadatti.

Publicidad

El caso ocurre en medio de otros reportes recientes relacionados con ataques de monos en India. Entre ellos se encuentra un incidente ocurrido en el zoológico de Delhi, donde un mono escapó de su recinto y atacó a un cuidador y posteriormente a un visitante.

Sin embargo, las autoridades continúan investigando las circunstancias específicas del caso de Najmunisa Begum para establecer lo ocurrido durante el ataque que terminó con la muerte de la mujer de 91 años.