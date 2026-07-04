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Noticias Caracol  / MUNDO  / Delcy Rodríguez dice que está "superando" una infección viral: "Voy a estar super bien"

Delcy Rodríguez dice que está "superando" una infección viral: "Voy a estar super bien"

La presidenta encargada de Venezuela dio más detalles de su estado de salud después de las declaraciones que dio este 3 de julio.

Por: EFE
Actualizado: 4 de jul, 2026
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Delcy Rodríguez
Delcy Rodríguez
EFE/Iván Cárdenas

La presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció este sábado más detalles sobre la afección de salud que padece, asegurando que sufrió un "proceso infeccioso viral" que ya está superando y aclara que va a estar "súper bien".

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"Recientemente producto de un proceso infeccioso viral (...) producto de las lluvias quedé con un proceso inflamatorio pero nada me ha apartado de mi trabajo ni me va a apartar", aclaró Rodríguez
este 4 de julio en declaraciones a la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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Además añadió: "Voy a estar súper bien, ya estamos superando esta dolencia física".
La presidenta encargada confesó el jueves en una rueda de prensa en Caracas que tenía "un dolor interno muy profundo y la voz quebrada" debido a "una afección de salud", pero aclaró que eso no le impediría seguir lidiando con la catástrofe que sufrió el país.
(Lea también: Rescate de Charelis Tejada, la "consentida de Dios" atrapada bajo escombros tras sismos en Venezuela)

Rodríguez en ese momento no dio más detalles del alcance de su enfermedad, que visiblemente le afecta a la voz, pero aseguró: "La verdad es que mi dolor interno o mi afección de salud prefiero convertirla en acción para ayudar y trabajar sin descanso mañana, tarde, noche, madrugada, por Venezuela, por nuestro país y por nuestro pueblo".

Rodríguez anunció que se estableció una alianza internacional para la recuperación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, tras sufrir "graves daños" por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio.

El doble terremoto de hace una semana es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. El balance dado por la presidenta esta noche elevó el número de fallecidos a 2.954 muertos y más de 13.000 heridos.

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EFE

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