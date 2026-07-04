Un latino llevó a su esposa para cumplir su sueño de conocer a Donald Trump, pero ICE lo arrestó

Bryan Rojas, inmigrante venezolano, no imaginó que cumplirle un sueño a su esposa, Socorro Zaragoza, acarrearía consecuencias tan grandes como ser arrestado por ICE en Florida, Estados Unidos. Pero así fue. En medio de su luna de miel, Rojas fue detenido por la autoridad migratoria cuando pretendía junto a su pareja conocer al presidente Donald Trump. No pesó para nada el hecho que tuviera una solicitud de asilo pendiente, que estuviera casado con una mujer estadounidense o que ya este matrimonio tuviera dos hijos nacidos en este país.



La historia fue divulgada por Noticias Telemundo, medio que entrevistó a los protagonistas de este caso. Bryan relató que todo inició cuando escucharon en la radio que Trump estaría inaugurando el retiro anual de los legisladores republicanos en el hotel Trump National Doral el día 27 de enero de 2025, un día antes de su reserva en el lugar.. Por cumplir el sueño de Socorro, la pareja intentó acercarse al establecimiento para intentar verlo, pero el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se aproximó a ellos primero.

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Zaragoza nació en Wisconsin y es simpatizante de Trump. “Yo soy su fan. Yo creo que Trump es buen presidente”, explicó. “Nuestro sueño ha sido conocer al presidente Trump”, le dijo a los agentes de ICE en el momento que los detuvieron en la entrada del hotel. “Se me dañó la vida”, dijo meses después en la entrevista.

“Se acercaron al carro y nos empezaron a tratar ya de terroristas, especialmente a mí por los tatuajes”, contó Rojas.

Y es que para ese momento, estaba todavía en boca de todos el nombre de la red criminal transnacional del Tren de Aragua, que supuestamente tienden a distinguirse por tatuajes específicos. Rojas tenía una corona, un dragón y unos signos de dólar que se hizo cuando era joven. Los agentes le tomaron fotos y le preguntaron si era de alguna banda o si estaba vinculado al terrorismo.”Yo no pertenezco a ninguna banda, yo vine a este país a trabajar”, sostiene Rojas.

Rojas había llegado en 2021, cuando Joe Biden era presidente. La Patrulla Fronteriza lo encontró y lo pus en libertad mientras se gestionaba su solicitud de asilo.

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Para su mala suerte, ICE encontró un triturador de marihuana metálico a la pareja, por lo que ambos fueron capturados, pero solo Rojas permaneció en el encierro por meses. Esta detención le hizo perder todo, hasta el permiso de trabajo y su identificación. Mientras que el defendía su inocencia, el Departamento de Seguridad lo calificó como un extranjero ilegal criminal de Venezuela y dijo que personas como él no eran bienvenidas en Estados Unidos.



A pesar de que Rojas fue puesto en libertad en mayo de 2025, todavía no ha podido trabajar. Tampoco tiene licencia para conducir. Está endeudado tras pagar abogados y us fianza. Socorro es la única fuente de sustento en la familia de cuatro. Ambos sienten que siguen pagando las consecuencias de su mala decisión, pero Socorro es firme al decir lo siguiente: “Yo todavía soy su fan, yo creo en Donald Trump, pero lo que está haciendo con los migrantes no es justo. No estoy enojada, no tengo odio, yo solamente necesito ayuda”.



María Paula Rodríguez Rozo

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