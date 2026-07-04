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Noticias Caracol  / MUNDO  / Rescate de Charelis Tejada, la "consentida de Dios" atrapada bajo escombros tras sismos en Venezuela

Rescate de Charelis Tejada, la "consentida de Dios" atrapada bajo escombros tras sismos en Venezuela

Una joven de 22 años llamada Charelis Tejada relató cómo fue su rescate tras los terremotos en Venezuela del pasado 24 de junio y contó que su vida también empezó como un "milagro".

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 4 de jul, 2026
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En la conocida zona cero de Altamiras se pudo conocer la historia de Charelis Tejada, una joven de 22 años que estuvo seis horas entre los escombros tras el doblete sísmico en Venezuela el pasado miércoles 24 de junio. Que ocurre un milagro es una bendición, pero que una misma persona protagonice dos... es lo que habría pasado con Tejada.

¿Cómo fue la historia de Charelis Tejada?

La joven estuvo seis horas atrapada a oscuras entre los escombros de su vivienda en los Corales, estado de La Guaira, que colapsó segundos después de los terremotos de 7,5 y 7,2. "Tuve que orar más seguido, pensar en Dios y mantuve una estrategia en todo momento que fue pensar donde cuidar mi respiración, cuidar el oxígeno que yo mantenía; entonces cada 40 segundos yo gritaba por auxilio", relató Tejada en diálogo para Noticias Caracol.

"Entonces tuve una conversación, por así decirlo, con Dios donde yo permanecí calmada, permanecí tranquila; sentía que realmente alguien me podía escuchar", agregó la joven. "Ya estamos aquí. Ya, toma el agua, toma agua. Poco a poco. Ya pasaste lo peor ya", se escuchar decir a un rescatista tras lograr sacar a Tejada. El rescate fue su segundo nacimiento milagroso. Vino al mundo con solo seis meses de gestación y con un pronóstico nada favorable, tan pequeña que cubría un poco más de la mano de su mamá.

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"Ella es una consentida de Dios de verdad, de eso no hay duda. Ya nosotros la bautizamos que es la 'consentida de Dios'. Ella nace en condiciones, como tú lo dices, no de mucha esperanza; era una prematura extrema y mira, hoy estamos 22 años reafirmando de Dios que ella es de este mundo y que un propósito viene a cumplir", cuenta Alexaida Acosta, la madre de Charelis Tejada.

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Ahora, en la casa de sus abuelos en Caracas, la capital de Venezuela, Tejada muestra los rastros de una tragedia que no solo acabó con el apartamento familiar, sino que dejó una huella indeleble en su entorno. "Es bastante triste porque al sol de hoy, bueno, soy una sobreviviente, pero lastimosamente las personas que yo conocí no fueron sobrevivientes; no corrieron con... no sé si decir la suerte. Siento que esta tragedia se pudo haber evitado de muchas formas si tan solo se hubiese tenido las medidas para evitarlo", aseguró la joven.

"Dios te va a colocar las cosas en tu camino con tu propósito. Siento que las cosas que se te den mejor, con más facilidad y con mejor resultado, son las cosas que van acorde a ese propósito", concluyó la joven, una de las sobrevivientes de la tragedia en Venezuela que ya suma casi 3.000 fallecidos. Charelis Tejada y su familia buscan a los dos hombres que la ayudaron a salir, considerándolos "enviados divinos", ya que no saben cómo aparecieron en el momento del rescate y luego no los vieron más.

MATEO MEDINA ESCOBAR/SAÚL NORIEGA (CORRESPONSAL EN VENEZUELA)
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