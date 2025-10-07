En vivo
Denuncian que 35 colombianos están retenidos en frontera de Ucrania: "Iban de carne de cañón"

Denuncian que 35 colombianos están retenidos en frontera de Ucrania: "Iban de carne de cañón"

Los familiares afirmaron que los retuvieron porque no quisieron continuar con el contrato para participar en la guerra contra Rusia. Dijeron que les quitaron sus celulares y pasaportes.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 7 de oct, 2025
Colombianos que estarían retenidos en Ucrania.
