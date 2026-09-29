Descuido fatal en Florida: niño de cuatro años halló la pistola de su mamá en un bolso y se disparó

Una trágica secuencia de descuidos domésticos terminó en la muerte de un pequeño de cuatro años en el estado de Florida, desencadenando meses después acciones penales contra su mamá. La policía de la Oficina del Sheriff del Condado de Manatee confirmó la detención de Diamond Phillips, de 29 años, quien enfrenta serios cargos criminales luego de que su pequeño hijo se lesionara fatalmente con una pistola cargada y sin protección que la mujer guardaba dentro de su bolso personal.



¿Cómo ocurrió la tragedia?

Los hechos se registraron el pasado 21 de junio en una vivienda ubicada en Sarasota, Florida. Según la declaración jurada de causa probable redactada por la Oficina del Sheriff del Condado de Manatee y presentada ante el tribunal el 28 de agosto, los agentes acudieron al inmueble tras recibir un reporte de emergencia referente a un menor herido por disparo de arma de fuego. La investigación policial reveló que el niño de cuatro años logró subirse a un taburete de la cocina para alcanzar la isla central sobre la que su madre había colocado su bolso de mano.

En medio del descuido de su progenitora, el niño empezó a hurgar en el interior del bolso y encontró una pistola Smith & Wesson de calibre 380 que se encontraba cargada. Instantes después, el pequeño empezó a manipular el revólver y accionó involuntariamente el gatillo, infligiéndose un disparo fatal en el rostro. Los análisis forenses y los resultados de la autopsia determinaron que el niño probablemente se encontraba mirando directamente hacia el cañón de la pistola en el momento exacto en que esta se disparó.

Durante las inspecciones de la escena del crimen, los peritos localizaron un fragmento de bala incrustado en el techo de la cocina. Además, los investigadores hallaron un casquillo percutido atrapado en la ventana de expulsión y en la recámara del arma, una anomalía que según los expertos ocurre cuando hay una resistencia insuficiente en el agarre al disparar, lo cual coincide plenamente con la manipulación del arma por parte de un niño de corta edad.



¿Qué ocurrió con la mamá del menor?

Tras más de dos meses de pesquisas forenses e investigación policial, Diamond Phillips, de 29 años, fue arrestada el martes 22 de septiembre por las autoridades de la justicia de Florida, quienes la acusaron formalmente del delito de negligencia culposa relacionada con un arma de fuego accesible a un menor. Phillips explicó que utilizaba la pistola para su protección personal cuando se encontraba fuera de su hogar y que la guardaba dentro del compartimento inferior de su bolso, junto con un cargador adicional, pero sin utilizar ningún tipo de funda protectora ni mecanismo de bloqueo.



La madre admitió que dejó el bolso sobre la isla de la cocina con el arma cargada y sin ningún seguro adicional, pero explicó a los investigadores que colocó el bolso en el centro de la barra porque no creía que sus hijos podrían alcanzarlo. Asimismo, sostuvo que sus hijos (de 4 y 2 años) tenían estrictamente prohibido subirse a los taburetes de la cocina o comer en la barra. Sin embargo, los investigadores concluyeron que dejar un arma cargada sin custodia en un área de acceso común constituye una omisión grave de seguridad bajo la ley estatal.



De acuerdo con los registros carcelarios oficiales consultados por la prensa local, la mujer salió en libertad el miércoles 23 de septiembre tras saldar una fianza impuesta de 10.000 dólares. A pesar de haber recuperado la libertad bajo fianza, el proceso penal en su contra continúa su marcha legal y establece que Phillips deberá comparecer formalmente de nuevo ante los tribunales el próximo 6 de noviembre, fecha en la que se llevarán a cabo las siguientes audiencias de su caso.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co