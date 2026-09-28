Acordaron que Maricarmen, mujer de 87 años desalojada, vuelva a su casa en Madrid, España

La familia de María Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, su abogada, el Sindicato de Inquilinas de Madrid y Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, empresa propietaria del apartamento del que fue desalojada el pasado miércoles, alcanzaron un acuerdo para que la mujer, de 87 años y con una discapacidad del 50 %, pueda regresar a su vivienda.

Maricarmen salió de su casa el 23 de septiembre por orden judicial, luego de que Urbagestión adquiriera el inmueble en 2018. La empresa buscó incrementar el valor del alquiler por encima de lo que ella recibía de pensión y, tras tres intentos fallidos, logró concretar el desahucio en una cuarta ocasión.



Fuentes del Ayuntamiento de Madrid, que actuó como mediador entre las partes, señalaron que el acuerdo aún debe ser ratificado por la propia Maricarmen. La mujer fue expulsada de la vivienda ubicada en el barrio madrileño de Retiro, donde residió durante siete décadas, al no poder asumir el incremento en el alquiler exigido por la empresa propietaria.



¿Cuánto pagaba Maricarmen?

Hasta entonces pagaba 500 euros mensuales mediante un contrato de renta antigua, pero la nueva cuantía exigida ascendía a 1.650 euros, una suma imposible de cubrir con su pensión de 1.300 euros.

Tras comprar el inmueble, la empresa solicitó la finalización del contrato. Maricarmen llevó el caso a los tribunales y obtuvo un fallo favorable en primera instancia. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid revocó esa decisión y posteriormente el Tribunal Supremo respaldó la posición de la propiedad, controlada por el fondo de inversión Urbagestión.



El caso de la mujer, hospitalizada en un centro público desde que fue desalojada de su vivienda, se convirtió en un símbolo del malestar ciudadano frente a la crisis de la vivienda en España. Además, desencadenó una nueva controversia política en medio del debate parlamentario sobre una iniciativa legislativa relacionada con los alquileres, para la que el Gobierno socialista todavía no reúne los apoyos necesarios.



El sábado, decenas de miles de personas se movilizaron en distintas ciudades españolas en respaldo a Maricarmen y para protestar contra la situación del mercado inmobiliario. Cientos de manifestantes permanecieron acampados en la Puerta del Sol, en Madrid, escenario que ya había acogido en 2011 movilizaciones contra el bipartidismo y la crisis económica.

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Los manifestantes que continúan en la plaza desde el sábado, organizados por el Sindicato de Inquilinas, esperan que el Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez apruebe el denominado decreto 'Maricarmen', que contempla medidas como contratos de alquiler indefinidos, aunque las negociaciones en curso no anticipan que esa propuesta vaya a prosperar.

Para lograr la convalidación parlamentaria de este paquete de medidas urgentes, el Gobierno necesita sumar el respaldo de otros grupos políticos. Por ahora, ni siquiera cuenta con el apoyo garantizado de Sumar, su socio de coalición, que no descarta un "plantón" si el texto no incorpora "íntegramente" sus exigencias.



Gobierno de España sacaría adelante un decreto para proteger el derecho a vivienda

La rama socialista del Ejecutivo afirmó este lunes que continúa "afanándose" en sacar adelante un decreto "ambicioso y transversal" que reúna medidas urgentes para proteger el derecho a la vivienda en diez ámbitos distintos.

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Entre las iniciativas contempladas figuran una mayor protección frente a los desahucios, la prohibición de compras especulativas por parte de fondos buitre, la estabilización de los contratos de alquiler, la regulación del alquiler de temporada, cambios en el IVA aplicado a las viviendas turísticas y beneficios fiscales tanto para inquilinos como para quienes adquieran su primera vivienda.

No obstante, el texto no incluirá la renovación automática de los contratos de alquiler, una de las principales demandas de los manifestantes y del Sindicato de Inquilinas para impedir incrementos no regulados al finalizar cada contrato.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE