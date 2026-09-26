Murió el adolescente que ingresó a un colegio de Medellín con un arma traumática y se hirió

Murió el adolescente de 17 años que el pasado 9 de septiembre ingresó al centro educativo Gabriel García Márquez, un colegio de Medellín, Antioquia, con un arma traumática y, tras realizar varios disparos, se lesionó a sí mismo en la cabeza. El joven, según se ha informado, falleció al finalizar la tarde del viernes 25 de septiembre en el hospital San Vicente Fundación, donde estaba ingresado desde el día en que se registró el hecho violento.



El menor de edad fue identificado como Johan Sebastián Ovalle Vélez y, de acuerdo con lo dicho en ese momento por Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín, “desde el año pasado esta persona presentaba conductas agresivas y violentas y se le venía prestando asesoría psicosocial por crisis emocionales que venía teniendo. Se activó el código dorado en su momento y se hicieron derivaciones al sistema de salud. También por parte de la Secretaría de Educación se le venía prestando atención en el marco del proyecto y de la ruta de escuela de entorno protector. El estudiante recientemente había manifestado que no quería seguir teniendo este acompañamiento, pero de parte de la administración se mantenía la oferta y la recomendación a su acudiente de la necesidad de seguir contando con este acompañamiento psicosocial. Durante las últimas semanas, ya más concretamente, habría tenido comportamientos que venían generando problemas de convivencia y de violencia al interior de la escuela”. Fue por eso que “el comité escolar de convivencia tomó la decisión para que este estudiante continuara por un tiempo sus actividades escolares de manera remota y desde casa, mientras se le seguía prestando y valorando psicológicamente por su situación”, agregó.



¿Cómo se registraron los hechos en el colegio de Medellín?

El teniente coronel John Gómez, comandante de la Estación de Policía Villa Hermosa, informó el día de los hechos que el adolescente ingresó “a la institución con un arma de compresión. El ingreso lo realiza por una de las tapias de la institución educativa”. El secretario de Seguridad detalló que, ya dentro del colegio, hizo “unos disparos. Los maestros y los estudiantes, al ver lo que estaba ocurriendo, pues obviamente se resguardan en las aulas de clase y cierran las puertas y este estudiante posteriormente intenta agredir e intenta ingresar a la fuerza a las oficinas de la rectoría. Luego, como ya es de conocimiento público, el estudiante se autolesiona, se causa una herida él mismo con el arma que tenía en sus manos”.

Tras lo ocurrido, dos adultos de 37 y 46 años, identificados como John Jairo Lora Sánchez y Wilson Alberto Rodas, ingresaron al colegio de Medellín y se llevaron el arma usada por el menor de edad. Sin embargo, gracias a las cámaras de seguridad fueron identificados y capturados poco después. Las autoridades trabajaban para establecer si los detenidos pertenecen a algún grupo delincuencial y establecer qué papel jugaron en el hecho que terminó por acabar con la vida del adolescente. (Lea también: Tiroteo en colegio de Medellín: capturan a dos adultos por ocultar el arma que usó el menor de edad)

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