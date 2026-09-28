Mató accidentalmente a su novia mientras 'jugaba' con un arma y luego se quitó la vida

La trágica muerte de CloeRae McBrayer, de 21 años, tiene conmocionada a la comunidad de Fairbanks, Alaska. Según han detallado las autoridades que atendieron la situación, la joven murió de manera aparentemente accidental cuando su novio le disparó mientras 'jugaba' con un arma. Él también falleció minutos más tarde.



¿Cómo ocurrieron los hechos?

El reporte de la policía de Fairbanks indica que alrededor de las 9:12 de la noche del pasado miércoles 16 de septiembre recibieron una llamada de emergencia al servicio 911. En la grabación, una persona les alertó que un hombre había disparado accidentalmente a su novia dentro de una casa.

La persona que hizo la llamada, según las autoridades, permaneció todo el tiempo en la llamada mientras los oficiales llegaban al lugar, dándoles detalles y avisándoles sobre lo ocurrido. Minutos antes de que los uniformados llegaran al lugar de los hechos, escucharon algo extraño al fondo de la otra línea. Al llegar a la vivienda encontraron una escena desoladora: una mujer muerta y un hombre "gravemente herido".

El hombre era Landon Lowrance, de 22 años, novio de CloeRae y quien se habría disparado a sí mismo luego de haberle disparado accidentalmente a su pareja. Aunque el sujeto alcanzó a ser trasladado a un hospital local para ser atendido por su situación, Lowrance murió en el lugar.



Las autoridades detallaron que la persona que hizo la llamada al 911 fue un amigo de Lowrance, quien detalló que su amigo le disparó a la joven mientras “jugaba con el arma y le apuntaba”. El testigo llamó inmediatamente al 911 para pedir ayuda, mientras trataba de calmar al hombre de 22 años; sin embargo, en un momento de distracción, Lowrance "obtuvo otra arma de fuego y se disparó a sí mismo". Aclararon que, tras algunas entrevistas, no piensan que esta tercera persona haya estado involucrada en las muertes.



Amanda Hooper, madre de CloeRae McBrayer señaló a la prensa local que toda su familia está tratando de sobreponerse a esta doble tragedia y tratando de honrar a la joven. “Ella era el rayo de sol de la familia. Le encanta ser el centro de atención. Era muy extrovertida. Quería que hablaras con todo el mundo. Cantaba. Ayudaba a todos”, señaló. La mujer agregó que "no sé por qué Landon estaba jugando con una pistola, porque CloeRae le tenía pánico a las armas".

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co