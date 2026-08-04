Detienen a piloto en aeropuerto por transportar aproximadamente 25 kilos de sustancias ilícitas

Un piloto de nacionalidad malasia fue detenido por las autoridades de Indonesia tras ser sorprendido transportando más de 70.000 pastillas de éxtasis y metanfetamina en el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta, uno de los principales terminales aéreos del país. El caso ha generado amplia repercusión ya a que el implicado ejercía como piloto de una aerolínea extranjera.

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De acuerdo con información divulgada por CNN Indonesia, el capturado fue identificado como Mohd Saufi bin Othman (MSO). La detención fue realizada por un equipo conjunto de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Indonesia y la Aduana del Aeropuerto Soekarno-Hatta.

¿Cómo lograron la captura?

Según explicó el director de Delitos de Narcóticos de la Agencia Nacional de Investigación Criminal de la Policía de Indonesia, el general de brigada Eko Hadi Santoso, el procedimiento comenzó cuando el piloto llegó a la Terminal 3 del aeropuerto alrededor de las 11:30 de la noche del martes 28 de julio.



Durante el proceso de inspección, los funcionarios de aduanas detectaron una maleta que despertó sospechas mientras era revisada mediante equipos de rayos X.



"Los agentes de aduanas que supervisaban los rayos X de los pasajeros internacionales detectaron una maleta sospechosa. La maleta fue entonces confiscada a su dueño, MOS, que es piloto de una aerolínea extranjera", indicó el funcionario en un comunicado citado por CNN Indonesia. Tras la inspección del equipaje, las autoridades encontraron una gran cantidad de sustancias ilícitas.

Kuala Lumpur-Jakarta seferini yapan Malezyalı pilot, havalimanında valizinde bulunan 25,2 kilo uyuşturucu hapla yakalandı.



O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. pic.twitter.com/R6qmliNnK3 — 23 DERECE (@yirmiucderece) August 4, 2026

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Hallaron más de 70.000 pastillas de éxtasis

La investigación permitió establecer que en la maleta había 70.114 pastillas de éxtasis, con un peso aproximado de 25 kilogramos, además de 2,7 gramos de metanfetamina cristalina.

Eko Hadi Santoso precisó que durante el registro fueron encontrados "14 paquetes grandes de éxtasis y un paquete de metanfetamina cristalina".

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Las autoridades señalaron que el cargamento tenía como destino Yakarta y que el detenido confesó haber aceptado transportar las sustancias por encargo de un presunto traficante procedente de un país vecino.

De acuerdo con la versión entregada por la Policía, el piloto aseguró que recibiría 50.000 ringgits malasios, es decir casi 40 millones de pesos colombianos, como pago por llevar la droga hasta la capital indonesia.

Asimismo, explicó que una persona, presuntamente residente en Malasia, sería la encargada de recoger el cargamento una vez llegara al hotel donde debía hospedarse.

Investigación reveló antecedentes

Durante la investigación, las autoridades indonesias indicaron que el piloto habría participado anteriormente en el traslado de narcóticos hacia Indonesia.

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Según Eko Hadi Santoso, el detenido reconoció haber introducido sustancias ilícitas en dos ocasiones previas: una relacionada con metanfetamina cristalina desde Sabah y otra correspondiente al transporte de siete kilogramos de esa droga hacia Yakarta.

A esto se sumó el resultado de los exámenes practicados tras la captura. "Los resultados de la prueba de orina dieron positivo para metanfetamina (metanfetamina cristalina), MDMA (éxtasis) y cocaína", afirmó el director de Delitos de Narcóticos.

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Por su parte, Astro Awani informó que la Policía Real de Malasia confirmó que el ciudadano malasio está siendo investigado por las autoridades indonesias por un presunto intento de introducir aproximadamente 25 kilogramos de drogas al país.

El director de la Unidad de Investigación de Delitos de Narcóticos de Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan, explicó que el proceso continúa bajo la legislación indonesia.

"Según la legislación indonesia, los sospechosos pueden permanecer detenidos hasta 60 días o un máximo de 120 días antes de ser acusados, dependiendo del progreso de la investigación", señaló.

En medio de la investigación, Malaysia Airlines manifestó que colaborará con las autoridades competentes y anunció el inicio de una investigación interna relacionada con el caso.

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En un comunicado reiteró que "Malaysia Airlines desea reiterar que no tolera ningún tipo de mala conducta y que actualmente está llevando a cabo una investigación interna sobre el asunto".

Tras este caso, las autoridades aduaneras de Indonesia informaron que reforzarán los controles de equipaje para toda la tripulación de las aeronaves que ingrese al Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta, incluyendo pilotos y auxiliares de vuelo.

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De acuerdo con la legislación vigente en Indonesia, el narcotráfico figura entre los delitos que pueden ser castigados con la pena de muerte, sanción que continúa contemplada dentro del sistema penal del país para los casos más graves relacionados con drogas.