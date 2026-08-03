Confirman primeras muertes por brote de diarrea explosiva en Estados Unidos: más de 18.000 casos

Estados Unidos registró las primeras muertes relacionadas con el brote de ciclosporiasis que desde hace varios meses mantiene en alerta a las autoridades de salud. Los fallecimientos ocurrieron en el estado de Michigan y fueron confirmados este lunes por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de ese estado, así como por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). De acuerdo con la información oficial, se trata de dos personas las fallecidas, quienes presentaban enfermedades de base que habrían complicado su condición médica.

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"Se han identificado dos fallecimientos relacionados con el brote de ciclosporiasis que afecta a Michigan. Según los registros médicos, ambas personas presentaban afecciones de salud preexistentes importantes que podrían haberse visto agravadas por la ciclosporiasis y la deshidratación. No se proporcionará información adicional sobre estos dos casos", indicó el Departamento de Salud de Michigan. Aunque las muertes relacionadas con la ciclosporiasis son poco frecuentes, las autoridades explicaron que este brote presenta un número inusualmente alto de personas afectadas.

A 30 de julio de 2026, 193 de las personas que habían contraído la enfermedad en Michigan habían sido hospitalizadas. Hasta ahora, el brote ha afectado a 45 estados, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés). Las autoridades federales del país vinculan el brote a lechuga iceberg cultivada en Guanajuato, en el centro de México, que después distribuyó la compañía Taylor Farms a establecimientos como Taco Bell.



No obstante, la Secretaría de Salud de México informó el pasado jueves de que los análisis para detectar ciclosporiasis en lechugas de la planta de Taylor Farms en el país arrojaron resultados negativos. El pasado 17 de julio, esta empresa retiró del mercado lechuga iceberg procedente del país latino y que se vendía también en comercios minoristas. La enfermedad no suele transmitirse de persona a persona, es más frecuente en los meses de calor, de mayo a agosto, y suele proceder de frutas y verduras contaminadas.



Más de 18.000 casos han sido reportados durante la temporada

Los CDC informaron que en lo corrido de la actual temporada se han identificado más de 18.000 casos de ciclosporiasis en Estados Unidos. De ese total, cerca de 6.700 diagnósticos ya fueron confirmados mediante pruebas de laboratorio, mientras que alrededor de 11.500 casos permanecen bajo análisis para determinar si la infección fue adquirida dentro del territorio estadounidense. Michigan figura entre los estados con mayor número de personas afectadas. Allí se han contabilizado más de 11.200 casos y cerca de 200 pacientes han requerido hospitalización debido a las complicaciones provocadas por la enfermedad.



La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por Cyclospora cayetanensis, un parásito microscópico que puede contaminar alimentos o agua destinados al consumo humano. Las personas se infectan al ingerir productos contaminados, especialmente frutas, verduras y otros alimentos frescos que no han sido correctamente lavados o manipulados durante su producción y distribución. Una vez el parásito ingresa al organismo puede provocar síntomas gastrointestinales que, en algunos pacientes, llegan a ser intensos y prolongados. Entre las manifestaciones más comunes se encuentran la diarrea frecuente, dolor abdominal, pérdida del apetito, náuseas, fatiga, fiebre leve y pérdida de peso.

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Con información de EFE

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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