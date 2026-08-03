Fiscalía revela nuevos detalles del caso de María Camila Potosí, mujer embarazada asesinada en Cali

A la cárcel fueron enviados los cinco capturados por el caso de asesinato de María Camila Potosí en Cali, Valle del Cauca, luego de que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario.



Por ahora son cinco los procesados por el crimen de María Camila Potosí, la joven de 21 años que tenía ocho meses de gestación. Según la Fiscalía General de la Nación, los señalados habrían fraguado un plan para engañar a la víctima, privarla de la libertad y posteriormente asesinarla con el fin de extraerle a su bebé.

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Estas cinco personas deberán responder por los delitos de feminicidio agravado, secuestro, desaparición forzada y ocultamiento de material probatorio. Los capturados permanecerán en la cárcel mientras avanza la investigación.

“Es importante destacar que si estos ciudadanos llegan a ser vencidos en juicio y de enfrentarse a una sentencia condenatoria tendrán que asumir una pena privativa de la libertad de 500 a 600 meses de prisión, aumentadas hasta otro tanto debido al concurso de delitos que fue imputado por parte de la Fiscalía General de la Nación. Se debe señalar que este tipo de delitos no tiene ningún tipo de concesión, subrogado o beneficio judicial”, explicó el abogado penalista Jimmy Erazo.



De manera preliminar se conoce que los imputados no aceptaron cargos y la investigación continúa. Claudio Monsalve, fiscal de la Seccional Cali, fue quien imputó los cargos a los cinco procesados. Durante la diligencia, el representante del ente acusador calificó el hecho como inhumano y reconstruyó paso a paso cómo, según la investigación, la víctima habría sido sometida durante cerca de seis horas para ser asesinada.



Los implicados fueron identificados como Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga. Para la Fiscalía, Angulo fue la determinadora del plan criminal.

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“Cosificando su cuerpo a su hija nacida viva, Alaya, con quien, como se verá más adelante, Yulieth pretendía hacer pasar como su hija, a fin de poder continuar con su relación sentimental”, aseguró el fiscal durante la audiencia.

Según la Fiscalía, Camila Potosí fue engañada para llegar a una vivienda. Allí, los presuntos responsables le habrían revelado el plan para arrebatarle a su bebé. Al negarse, según el ente acusador, comenzó el ataque en su contra “a través de una cascada de violencia: retenerla, dominarla y someterla para proceder a privarla de sus medios de comunicación, de su capacidad de locomoción, ahogando su voz muy seguramente con múltiples promesas de males inminentes”.

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