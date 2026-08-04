Murió Allan Nascimento, peleador de la UFC, tras sufrir un aparente ataque cardíaco mientras dormía

El peleador brasileño de artes marciales mixtas (MMA) Allan Nascimento, destacado de la categoría de peso mosca, falleció tras sufrir un aparente ataque cardíaco mientras dormía, según informó este lunes UFC Brasil en sus redes sociales.

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Según la información divulgada por la empresa, el luchador, de 34 años, fue hallado inconsciente en la mañana de este lunes y, pese a los esfuerzos realizados por el personal médico que acudió al lugar, no fue posible reanimarlo y se confirmó su deceso.

"Nuestros pensamientos y más profundas condolencias están con la familia, amigos, compañeros de equipo y seres queridos de Allan en este momento increíblemente difícil", manifestó UFC Brasil en el comunicado oficial.



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En redes sociales, numerosos usuarios han lamentado su fallecimiento y han expresado mensajes de solidaridad con su familia y seres queridos tras la repentina muerte del luchador. "Me quedé sin palabras. ¡Lo siento muchísimo por la familia y los amigos!", se lee en uno de los comentarios.

¿Quién era Allan Nascimento?

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Allan Nascimento, conocido en el mundo de las artes marciales mixtas como "Puro Osso" (Puro Hueso), nació el 11 de septiembre de 1991. Fue un peleador brasileño de MMA que compitió en la división de peso mosca de la UFC. Originario de São Paulo, desarrolló una carrera profesional iniciada en 2011 y se consolidó como uno de los especialistas en jiu-jitsu brasileño más destacados de su categoría.

Cinturón negro e integrante del equipo Chute Boxe Diego Lima, Nascimento compartía entrenamientos con reconocidos peleadores, entre ellos Charles Oliveira. A lo largo de su trayectoria disputó 29 combates profesionales, en los que obtuvo 22 victorias y siete derrotas. De sus triunfos, 16 llegaron por la vía de la sumisión, una muestra de su fortaleza en el combate a ras de lona y de su habilidad para definir las peleas mediante estrangulaciones y llaves.

Entre los rivales a los que venció figuran Jake Hadley, Carlos Hernández, Jafel Filho y Cody Durden. Su última presentación en el octágono se produjo el 20 de junio de 2026, en lo que terminó siendo el último combate de su carrera profesional.