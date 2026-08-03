¿Qué tan probable es una erupción del volcán Puracé? Esto dicen autoridades y expertos

Las autoridades nacionales de gestión del riesgo evalúan la inestabilidad histórica del volcán Puracé y activan planes de contingencia para la atención de las comunidades afectadas en el Cauca.

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El volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca, se encuentra en alerta naranja debido a un incremento sustancial en sus parámetros de actividad sísmica y emisión de gases. Ante este panorama, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitieron un balance oficial para aclarar la situación, detallar los escenarios posibles y explicar las medidas de preparación que se adelantan junto a las comunidades e instituciones locales.



Comportamiento histórico y parámetros de monitoreo

De acuerdo con Natalia Contreras, encargada de la información de geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano, el monitoreo realizado desde el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán ha registrado cambios en la actividad volcánica desde el 20 de julio. Esta variación inicial se manifestó con un aumento en la sismicidad y en la emisión de ceniza volcánica y gases.

Sin embargo, los monitoreos alcanzaron valores máximos históricos en los parámetros evaluados desde que se hace el seguimiento continuo del volcán en 1993. La funcionaria precisó que los indicadores que motivaron el cambio a alerta naranja incluyen:



Aumento de flujos de dióxido de azufre , registrado en el cráter.

, registrado en el cráter. Aumento del dióxido de carbono , detectado en el suelo.

, detectado en el suelo. Sismicidad continua, denominada técnicamente como tremor.

¿Qué tan probable es una erupción del volcán Puracé?

Contreras aclaró que ningún organismo geológico en el mundo puede precisar la hora, el día o el minuto exacto en que ocurrirá una erupción volcánica. Añadió que existen dos posibilidades respecto al comportamiento del volcán Puracé: que el sistema magmático logre estabilizarse y retornar a la alerta amarilla, o que el fenómeno evolucione hacia un evento eruptivo. Sobre este escenario de incertidumbre se coordinan las acciones de prevención.



El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Javier Pava, señaló que la inestabilidad registrada ha generado impactos directos sobre las comunidades locales y los resguardos indígenas cercanos a la zona de influencia, tanto en el municipio de Puracé como en Popayán.



De acuerdo con los reportes consolidados por los cabildos indígenas y las autoridades territoriales, en los últimos días se han contabilizado aproximadamente seis emisiones relevantes de ceniza volcánica. Estos eventos han provocado afectaciones concretas en:



Cobertura de pastos y cultivos , impactando la actividad agrícola de la región.

, impactando la actividad agrícola de la región. Suministro de agua potable, debido a la caída de material volcánico y gases con características ácidas sobre las fuentes hídricas.

Para mitigar estos daños inmediatos, la UNGRD, en coordinación con la Gobernación del Cauca y la alcaldía local, dispondrá de carrotanques para garantizar el abastecimiento de agua a cerca de 3.000 personas que habitan en las zonas aledañas.

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Respecto a una eventual erupción magmática de mayor magnitud, Javier Pava confirmó que se han estructurado los protocolos de respuesta que incluyen la definición de rutas de evacuación, puntos de encuentro y zonas de refugio. La movilización de la población no se realizará de manera preventiva en este momento, sino únicamente si el Servicio Geológico Colombiano reporta un cambio en las condiciones que así lo exija.

En relación con la infraestructura y los servicios de transporte, las autoridades indicaron que las operaciones aéreas se mantienen en vigilancia. Pese a la presencia de ceniza volcánica, la Aeronáutica Civil y el IDEAM reportan que los aeropuertos de la región se encuentran operativos, manteniendo un monitoreo constante sobre la terminal de Popayán por la dispersión de cenizas hacia el noroccidente.

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Esta es la segunda ocasión en menos de ocho meses en que el volcán Puracé alcanza la alerta naranja, lo cual evidencia una alta liberación de energía en el sistema. Ante este panorama, las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres permanecen en estado de alistamiento para movilizar los recursos necesarios.

Las autoridades reiteraron la importancia de que la ciudadanía mantenga la calma, permanezca atenta a los boletines oficiales emitidos por el Servicio Geológico Colombiano y revise de manera previa las rutas de evacuación establecidas con los líderes comunitarios e instituciones locales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.