En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SOAT
AUMENTO UPC
ZULMA GUZMÁN
BOGOTÁ
LA VUELTA AL MUNDO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Día de Acción de Gracias: las recetas que no pueden faltar en su mesa

Día de Acción de Gracias: las recetas que no pueden faltar en su mesa

El cuarto jueves de noviembre en Estados Unidos se lleva a cabo la celebración del Día de Acción de Gracias y existen platos importantes que no pueden faltar en la mesa. ¿Cuáles son?

Por: Danna Sofía Suárez Galeano
Actualizado: 23 de nov, 2023
Comparta en:
El protagonista indiscutible de esta celebración es el famoso pavo en el Día Acción de Gracias
El protagonista indiscutible de esta celebración es el famoso pavo en el Día Acción de Gracias
Jill Wellington/Pixabay

Publicidad

Publicidad

Publicidad