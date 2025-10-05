En vivo
Israel y Hamás se preparan para decisivas negociaciones en búsqueda de paz

Este domingo avanzan los preparativos para las negociaciones de paz entre Israel y Hamás. La Franja de Gaza ha sido una de las zonas más afectadas por este conflicto, que de guerra ya ha sido declarado como un genocidio contra Palestina.

Por: AFP
Actualizado: 5 de oct, 2025
Editado por: Mateo Medina Escobar
