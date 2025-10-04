En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
GUSTAVO PETRO
VENEZUELA - EE. UU.
ATAQUE SICARIAL INPEC
DIDDY COMBS
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Más de 67.000 muertos en Gaza desde inicio de ofensiva de Israel en Palestina: genocidio y hambruna

Más de 67.000 muertos en Gaza desde inicio de ofensiva de Israel en Palestina: genocidio y hambruna

La ofensiva por parte de las fuerzas de Israel en Gaza, que ya ha sido calificada como un genocidio, alcanzó en días recientes las más de 67.000 víctimas gazatíes.

Por: EFE
Actualizado: 4 de oct, 2025
Comparta en:
Editado por: Mateo Medina Escobar
Más de 67.000 muertos en Gaza desde inicio de ofensiva de Israel en Palestina: genocidio y hambruna
Palestinos entierran los cuerpos de quienes perdieron la vida tras los ataques israelíes en una fosa común en el patio del Hospital Al-Shifa.
Saeed M. M. T. Jaras/Anadolu/AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad