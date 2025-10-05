En vivo
Israel niega abusos a Greta Thunberg y otros activistas detenidos en flotilla que iba a Gaza

Israel niega abusos a Greta Thunberg y otros activistas detenidos en flotilla que iba a Gaza

El Gobierno de Israel negó haber cometido abusos contra los activistas que iban a bordo de una flotilla que llevaba ayuda a Gaza.

Por: EFE
Actualizado: 5 de oct, 2025
Editado por: Mateo Medina Escobar
Israel niega abusos a Greta Thunberg y otros activistas detenidos en flotilla que iba a Gaza
Greta Thunberg, activista sueca detenida por Israel.
