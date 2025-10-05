Israel niega abusos a Greta Thunberg y otros activistas detenidos en flotilla que iba a Gaza

El Ministerio de Exteriores israelí aseguró que "se respetan plenamente" los derechos legales de los activistas de la Flotilla Global Sumud, que califica de "la flotilla Hamás-Sumud", después de que varios de ellos denunciaran las condiciones de su detención en Israel y abusos contra la activista sueca Greta Thunberg.

"Las acusaciones sobre el maltrato a Greta Thunberg y otros detenidos de la flotilla Hamás-Sumud son mentiras descaradas. Todos los derechos legales de los detenidos se respetan plenamente", señaló el ministerio en un comunicado publicado en su cuenta de X.

La cartera de Exteriores añadió que "la propia Greta y otros detenidos se negaron a acelerar su deportación e insistieron en prolongar su estancia bajo custodia", y subrayó que la activista sueca "no presentó ninguna queja ante las autoridades israelíes sobre las acusaciones absurdas e infundadas, porque nunca ocurrieron".



Más de 67.000 muertos en Gaza desde inicio de ofensiva de Israel en Palestina: genocidio y hambruna



Las denuncias de los activistas detenidos

El sábado, varios activistas de la Flotilla Global Sumud deportados a Turquía denunciaron haber sido mantenidos con las manos atadas a la espalda y sin acceso a agua ni alimentos durante entre 36 y 40 horas. Algunos afirmaron que, ante la falta de líquidos, intentaron beber agua del inodoro. Los activistas también acusaron a las fuerzas israelíes de haber golpeado y tratado de forma degradante a Greta Thunberg, a quien supuestamente arrastraron por el suelo e intentaron obligar a besar una bandera israelí.

Los barcos de la flotilla, que transportaban ayuda humanitaria, fueron interceptados el pasado jueves y viernes por la Armada israelí en aguas internacionales, a unas 70 millas náuticas de la costa de Gaza, en una zona donde Israel mantiene patrullas navales, aunque sin jurisdicción legal. El Ejército israelí justificó la operación alegando que las embarcaciones se dirigían a "una zona de combate activa".



El ministro ultraderechista de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, se refirió a las denuncias sobre las condiciones de detención de los activistas de la Flotilla Sumud, al declarar que "cualquiera que apoye el terrorismo es un terrorista y merece condiciones terroristas".

"Si alguno de ellos pensó que vendría aquí y recibiría una alfombra roja y trompetas se equivocaba", afirmó en su canal de Telegram el ministro, quien visitó el sábado la prisión de Saharonim, ubicada en el desierto del Neguev cerca de la ciudad israelí de Beersheba (sur), donde los activistas se hallaban retenidos.

Ben Gvir, que es colono y una de las voces más radicales del Gobierno de coalición de Benjamín Netanyahu, aprovechó el comunicado para felicitar a los trabajadores del servicio penitenciario, al afirmar que actuaron "conforme a las políticas que establecimos el Comisionado Kobi Yakobi y yo".

¿Cómo es la cárcel donde están tripulantes de la Global Sumud Flotilla, entre ellos dos colombianas?



Liberación de rehenes en medio del conflicto

El coordinador israelí para los asuntos de los rehenes, Gal Hirsch, se reunió este domingo con el jefe regional de la Cruz Roja, Julian Larison, para mantener una "reunión de preparación" en el marco de las inminentes negociaciones para el alto el fuego en Gaza.

"Reunión de preparación esta mañana con el Sr. Julian Larison, jefe de la delegación de la Cruz Roja", escribió Hirsch en la red social X, acompañando su mensaje de una fotografía con Larison. Aún quedan en Gaza 48 rehenes, de los cuales las autoridades israelíes estiman que 20 siguen con vida.

Cruz Roja es la intermediaria entre las milicias de Gaza y el ejército israelí, además de la encargada de transportar a los rehenes de las manos de unos a otros cuando son liberados en la Franja. De la misma forma, supervisa y transporta a los prisioneros palestinos que son puestos en libertad a cambio de los rehenes desde Israel hasta Gaza, Cisjordania o la frontera con Egipto en caso de ser deportados.

AGENCIA EFE

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL