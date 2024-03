Diputado paraguayo hizo confesión durante debate sobre género: “Tuve relaciones con un travestí”

En medio de una discusión sobre género, un diputado paraguayo hizo una curiosa confesión que no tardó en viralizarse en redes sociales.



El Parlamento de ese país debatía si modificaba el nombre de una comisión cuando el legislador relató una experiencia para mostrarse a favor del ajuste.

“Vamos a dejar la hipocresía. Todos dicen ‘vamos a aceptar el homosexualismo, el travestismo’ y no hay ningún problema con eso. Yo también en algún momento de mi vida he tenido una relación sexual con un travestí y no tengo miedo de decirlo”, confesó.

Las palabras del diputado paraguayo generaron murmullos en la sede del Legislativo y, tras esto, el parlamentario agregó que lo hizo por voluntad propia.

“Yo lo hice por decisión propia cuando era mayor de edad y nadie me obligó”, subrayó.



Asimismo, puntualizó que actualmente se encuentra “bien casado con una hermosa esposa” y que “sabe muy bien cuál es su sexualidad”.



La discusión terminó a favor de los ideales del legislador. Finalmente, el Parlamento de Paraguay aprobó que la Comisión de Equidad Social y Género pasara a llamarse Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos entre el Hombre y la Mujer.

Vea el video del momento aquí:

"Yo tuve sexo con un travesti. Pero sé muy bien cuál es mi sexualidad y estoy muy bien casado con una hermosa esposa"



Jatar "Oso" Fernández, diputado paraguayo. pic.twitter.com/JqVCWHEFRZ — BLENDER (@estoesblender) March 6, 2024