Nicaragua niega la extradición de Carlos Ramón González y le concede asilo político

Fuentes del Gobierno le confirmaron a Noticias Caracol que Nicaragua negó la petición de extradición de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) involucrado en el escándalo de la UNGRD, y le dio asilo político, solicitada por el exfuncionario. Según las autoridades de ese país, la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que "toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los Convenios Internacionales".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La solicitud de extradición se había hecho inicialmente por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ya que el exdirector del Dapre, quien viajó a Nicaragua en noviembre de 2024, cuando su nombre ya rondaba en el escándalo, renovó su residencia en ese país con la ayuda del poder Ejecutivo pese al proceso en su contra.

Fue el propio presidente Gustavo Petro quien publicó la solicitud de la Embajada en Nicaragua al Gobierno de ese país. “La Embajada de Colombia en Nicaragua hace entrega de nota urgente y prioritario con solicitud de extradición del ciudadano colombiano Carlos Ramon González Merchán. Quien se encuentra residiendo en Nicaragua y es solicitado por la justicia colombiana para comparecer en proceso judicial como se explica en los documentos adjuntos a esta nota”, señalaba la solicitud en una primera parte.

Publicidad

Noticia en desarrollo...