Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VENEZUELA
VALERIA AFANADOR
MASACRE EN MESITAS
ALFREDO SAADE
DAYRO MORENO
EDWIN CARDONA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  /  Nicaragua niega la extradición de Carlos Ramón González y le concede asilo político

Nicaragua niega la extradición de Carlos Ramón González y le concede asilo político

El exdirector del Dapre, investigado en medio del escándalo de la UNRGD, viajó a Nicaragua en noviembre de 2024.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: agosto 20, 2025 06:10 p. m.
Comparta en:
Carlos Ramón González
Carlos Ramón González
Afp

Fuentes del Gobierno le confirmaron a Noticias Caracol que Nicaragua negó la petición de extradición de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) involucrado en el escándalo de la UNGRD, y le dio asilo político, solicitada por el exfuncionario. Según las autoridades de ese país, la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que "toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los Convenios Internacionales".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La solicitud de extradición se había hecho inicialmente por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ya que el exdirector del Dapre, quien viajó a Nicaragua en noviembre de 2024, cuando su nombre ya rondaba en el escándalo, renovó su residencia en ese país con la ayuda del poder Ejecutivo pese al proceso en su contra.

Últimas Noticias

  1. Topógrafos colombianos detenidos en isla Santa Rosa serán investigados en Perú
    Topógrafos colombianos detenidos en isla Santa Rosa serán investigados en Perú
    AFP / REDES SOCIALES

    Liberan a los topógrafos colombianos detenidos en la isla Santa Rosa: ministra de Transporte habló

  2. Feminicidio en Brasil
    La mujer se encontraba en una fiesta antes de ser atacada.
    Tomado de redes.

    El crimen que expone la violencia de género en Brasil: joven asesinada tras rechazar a narco

Fue el propio presidente Gustavo Petro quien publicó la solicitud de la Embajada en Nicaragua al Gobierno de ese país. “La Embajada de Colombia en Nicaragua hace entrega de nota urgente y prioritario con solicitud de extradición del ciudadano colombiano Carlos Ramon González Merchán. Quien se encuentra residiendo en Nicaragua y es solicitado por la justicia colombiana para comparecer en proceso judicial como se explica en los documentos adjuntos a esta nota”, señalaba la solicitud en una primera parte.

Publicidad

Noticia en desarrollo...

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.