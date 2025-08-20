Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VENEZUELA
VALERIA AFANADOR
MASACRE EN MESITAS
ALFREDO SAADE
DAYRO MORENO
EDWIN CARDONA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Hallan seis cabezas humanas en una carretera de México: habrían dejado un panfleto

Hallan seis cabezas humanas en una carretera de México: habrían dejado un panfleto

Las partes pertenecían a hombres y fueron vistas en un lugar ajeno a este tipo de violencia. En otro punto descubrieron más restos óseos.

Por: AFP
Actualizado: agosto 20, 2025 01:27 p. m.
Comparta en:
En una carretera de México abandonan seis cabezas humanas
Archivo AFP

Las autoridades de México informaron sobre el hallazgo de seis cabezas humanas abandonadas en una carretera que conecta a los estados de Puebla y Tlaxcala (centro), según la Fiscalía.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El hallazgo, inédito en esa región de México, fue reportado por automovilistas y posteriormente confirmado por la Fiscalía de Tlaxcala, donde se encontraban los restos.

Últimas Noticias

  1. Colegio El Salvador
    Colegio El Salvador
    AFP

    Cabello adecuado y saludo obligatorio: nuevas reglas en escuelas de El Salvador por orden de Bukele

  2. Mujer que vendió a su novio
    Un joven de 19 años fue vendido como esclavo por su novia de 17 -
    Fotos: Redes sociales

    Viajó con su novia al exterior y ella lo vendió como esclavo a grupo criminal

Otro cráneo y más despojos humanos fueron encontrados en la ciudad de Colima (oeste), informaron este martes fuentes de la policía citadas por medios locales.

Lo que se sabe del macabro hallazgo

Las cabezas halladas en Tlaxcala corresponden a seis hombres, detalló la Fiscalía en sus redes sociales, y anunció una investigación para identificar a los responsables del hecho.

Publicidad

Según reportes de medios locales, en el sitio presuntamente se encontró un panfleto que atribuye las decapitaciones a un ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al robo de gas.

Aunque en Puebla y Tlaxcala se ha detectado presencia de bandas dedicadas al trasiego de drogas y combustibles, ambos estados se mantenían ajenos a este tipo de hechos violentos. Sin embargo, en los últimos meses se reportó el hallazgo de cadáveres en la zona limítrofe entre ambas regiones.

Publicidad

Estos hechos han sido frecuentes desde hace más de una década en estados del norte y de la costa del Pacífico de México, donde operan bandas del narcotráfico. (Lea también: Video| Así fue asesinato de alto funcionario en México en plena vía: explotan su camioneta en ataque)

El pasado 30 de junio, en una carretera de Sinaloa (noroeste) fueron localizados 20 cadáveres, cinco de ellos decapitados. En marzo de 2022, seis cabezas y distintos restos humanos también fueron abandonados en el techo de un vehículo sobre la avenida principal del poblado de Chilapa (estado de Guerrero, sur).

Los hallazgos en Tlaxcala y Colima se produjeron luego de que el sábado pasado un colectivo civil que busca a personas desparecidas reportara el descubrimiento de restos humanos en una presunta fosa clandestina en un cementerio de Tlaquepaque (estado de Jalisco, oeste).

Según el grupo Madres Buscadoras de Jalisco, los despojos corresponden a por lo menos nueve personas y estaban atados con cuerdas y cintas de embalaje. No obstante, la Fiscalía aseguró que posee "elementos para presumir que se trata de inhumaciones que fueron realizadas conforme a las leyes".

Publicidad

Las autoridades regionales suelen autorizar entierros en fosas comunes cuando los cadáveres no logran ser identificados después de cierto tiempo.

Jalisco es el estado mexicano con el mayor número de personas desaparecidas con casi 16.000, sobre un total de cerca de 130.000 casos registrados en su mayoría desde 2006, cuando el Estado declaró la guerra a los cárteles del narcotráfico. Desde entonces el país acumula unos 480.000 homicidios.

Publicidad

AFP

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

México

Homicidios