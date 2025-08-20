Tragedia en Puerto Rico: joven de 16 años muere tras ser agredida por seis chicas en plena fiesta

La comunidad de Aibonito aún no logra salir del asombro tras la muerte de Gabriela Nicole Pratts, una joven de 16 años que fue brutalmente atacada en plena fiesta de fin de verano. El caso ha encendido las alarmas sobre la violencia juvenil en Puerto Rico y ha dejado a una madre marcada por el dolor de presenciar la tragedia sin poder impedirla.

El ataque ocurrió el pasado 11 de agosto, cuando Gabriela Nicole asistió al evento acompañada de su madre, Lisandra Rosario. La joven había tenido diferencias previas con un grupo de chicas, razón por la que su madre decidió acompañarla para prevenir cualquier conflicto. Sin embargo, al intentar retirarse del lugar, fueron interceptadas por seis agresoras que ya habían planeado el ataque.

Cuatro de ellas son menores de edad y las otras dos rondan los 20 años. Todas fueron detenidas el 19 de agosto, después de que las autoridades confirmaran que el crimen no fue un hecho espontáneo, sino una emboscada premeditada. Incluso el FBI se involucró en las pesquisas, ante la sospecha de que las implicadas intentaran huir de la isla.

Los detalles del ataque han conmocionado a la opinión pública. Mientras algunas jóvenes sujetaban a la madre de la víctima, otra utilizó un arma blanca disfrazada de peineta para apuñalar a Gabriela Nicole entre siete y ocho veces. Un amigo de la adolescente, también menor de edad, intentó defenderla y resultó herido, aunque logró sobrevivir tras recibir atención médica.

La crueldad del crimen ha provocado un profundo sentimiento de indignación. Durante el funeral, decenas de personas se acercaron a acompañar a Lisandra Rosario, quien expresó entre lágrimas: “Mi corazón está destruido. Me lo arrancaron cuando me arrebataron a la luz de mis ojos”.

La secretaria de Justicia de Puerto Rico, Lourdes L. Gómez Torres, confirmó que la investigación sigue en curso para esclarecer el grado de responsabilidad de cada una de las detenidas y establecer las condenas que enfrentarán. Mientras tanto, el caso se ha convertido en un símbolo de la urgencia de abordar la violencia entre jóvenes y la creciente preocupación de familias que, como la de Gabriela Nicole, buscan justicia en medio del dolor.

