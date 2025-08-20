Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VENEZUELA
VALERIA AFANADOR
MASACRE EN MESITAS
ALFREDO SAADE
DAYRO MORENO
EDWIN CARDONA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Tragedia en Puerto Rico: joven de 16 años muere tras ser agredida por seis chicas en plena fiesta

Tragedia en Puerto Rico: joven de 16 años muere tras ser agredida por seis chicas en plena fiesta

Cuatro de las agresoras son menores de edad y las otras rondan los 20 años. La joven fue asesinada frente a su madre. Esto se sabe del caso.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: agosto 20, 2025 03:51 p. m.
Comparta en:
Editado por: Laura Camila Ramos
Asesinato en Puerto Rico
La joven tenía 16 años.
Tomado de redes.

La comunidad de Aibonito aún no logra salir del asombro tras la muerte de Gabriela Nicole Pratts, una joven de 16 años que fue brutalmente atacada en plena fiesta de fin de verano. El caso ha encendido las alarmas sobre la violencia juvenil en Puerto Rico y ha dejado a una madre marcada por el dolor de presenciar la tragedia sin poder impedirla.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El ataque ocurrió el pasado 11 de agosto, cuando Gabriela Nicole asistió al evento acompañada de su madre, Lisandra Rosario. La joven había tenido diferencias previas con un grupo de chicas, razón por la que su madre decidió acompañarla para prevenir cualquier conflicto. Sin embargo, al intentar retirarse del lugar, fueron interceptadas por seis agresoras que ya habían planeado el ataque.

Últimas Noticias

  1. Colegio El Salvador
    Colegio El Salvador
    AFP

    Cabello adecuado y saludo obligatorio: nuevas reglas en escuelas de El Salvador por orden de Bukele

  2. Mujer que vendió a su novio
    Un joven de 19 años fue vendido como esclavo por su novia de 17 -
    Fotos: Redes sociales

    Viajó con su novia al exterior y ella lo vendió como esclavo a grupo criminal

Cuatro de ellas son menores de edad y las otras dos rondan los 20 años. Todas fueron detenidas el 19 de agosto, después de que las autoridades confirmaran que el crimen no fue un hecho espontáneo, sino una emboscada premeditada. Incluso el FBI se involucró en las pesquisas, ante la sospecha de que las implicadas intentaran huir de la isla.

Publicidad

Los detalles del ataque han conmocionado a la opinión pública. Mientras algunas jóvenes sujetaban a la madre de la víctima, otra utilizó un arma blanca disfrazada de peineta para apuñalar a Gabriela Nicole entre siete y ocho veces. Un amigo de la adolescente, también menor de edad, intentó defenderla y resultó herido, aunque logró sobrevivir tras recibir atención médica.

La crueldad del crimen ha provocado un profundo sentimiento de indignación. Durante el funeral, decenas de personas se acercaron a acompañar a Lisandra Rosario, quien expresó entre lágrimas: “Mi corazón está destruido. Me lo arrancaron cuando me arrebataron a la luz de mis ojos”.

Publicidad

La secretaria de Justicia de Puerto Rico, Lourdes L. Gómez Torres, confirmó que la investigación sigue en curso para esclarecer el grado de responsabilidad de cada una de las detenidas y establecer las condenas que enfrentarán. Mientras tanto, el caso se ha convertido en un símbolo de la urgencia de abordar la violencia entre jóvenes y la creciente preocupación de familias que, como la de Gabriela Nicole, buscan justicia en medio del dolor.

NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Puerto Rico