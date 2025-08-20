Viajó con su novia al exterior y ella lo vendió como esclavo a grupo criminal

Lo que inició como una escapada romántica de dos adolescentes, terminó convertida en una pesadilla para un joven de 19 años. Medios internacionales han dado a conocer la historia de un joven chino que decidió realizar un viaje al exterior con su novia, de 17 años, pero en medio del trayecto ella lo vendió como esclavo.

El protagonista de esta historia es un joven chino, quien inició una relación con una adolescente a inicios de este año. En medio del romance, ella le sugirió pasar las vacaciones en un destino internacional, pero en la frontera entre Tailandia y Myanmar lo dejó con un grupo criminal que pagó por él y lo obligó a realizar trabajos forzados por varios meses.



¿Por qué el joven fue vendido cómo esclavo?

Todo parece indicar que la relación amorosa entre los adolescentes fue tan solo un engaño para llevar al joven de 19 años a la frontera y venderlo al grupo criminal. Medios locales lograron establecer que el joven, oriundo de la ciudad de Zhanjiang, en China, conoció a su novia en un billar local a inicios de este año.

Indicaron que el hombre no solo fue seducido con la belleza de la joven, sino que ella también aparentaba una vida lujosa que lo hizo interesarse en ella. La joven de 17 años solía vestir ropa provocativa y lucir bolsos de diseñador -que resultaron ser falsos-. Además, aseguraba que sus padres eran importantes empresarios con negocios familiares en Myanmar.

Cuando la relación ya estaba consolidada, la pareja de jóvenes empezó a planear un viaje secreto a Bangkok, capital de Tailandia, para disfrutar sus vacaciones. Parecía un plan romántico perfecto, pero todo cambió cuando llegaron a la frontera entre Tailandia y Myanmar. Allí el joven de 19 años descubrió que su novia no solo le había mentido, sino que además lo llevaba directo a una trampa.

En la frontera de los países asiáticos la pareja fue interceptada por un grupo armado. El joven vio cómo su pareja recibió 15.000 dólares y lo dejó abandonado. Ella siguió con sus vacaciones en Bangkok, mientras el joven de19 años fue esclavizado por el grupo armado que lo obligó a realizar trabajos con fraudes en línea.



¿Cómo fue liberado?

Las alertas en el entorno del muchacho se encendieron cuando sus amigos notaron que la localización del joven no había llegado a la capital tailandesa, sino que se encontraba atrapado en la frontera de ese país con Myanmar. En ese momento la familia emprendió una búsqueda y negociaciones con el grupo criminal para lograr liberarlo.

Así pasaron cuatro meses, hasta que finalmente en junio lograron conseguir que el joven fuera liberado. Él contó a su familia que durante esos meses le rasuraron la cabeza y lo hicieron trabajar entre 16 y 20 horas diarias en pésimas condiciones realizando fraudes electrónicos. Además, reveló que no le daban comida y era golpeado fuertemente cuando no alcanzaba la meta que le indicaban.

Luego de cuatro meses de cautiverio y negociaciones, la familia del joven logró recaudar el dinero que les pedían por la liberación del joven. Actualmente, el muchacho regresó a casa con 10 kilos menos, indicios de sordera permanente por los golpes que recibió en la cabeza y problemas de salud mental que lo han llevado a la paranoia.



¿Qué pasó con la novia?

Sobre la joven de 17 años que lo vendió al grupo criminal, se pudo establecer que, tal y como lo había planeado con su novio, llegó a Bangkok y disfrutó del itinerario que tenían planeado para sus vacaciones. Después de su viaje de placer regresó a China, territorio en el que inmediatamente fue capturada.

Actualmente, la muchacha enfrenta cargos por fraude y tráfico de personas y la familia del adolescente víctima de sus engaños espera que reciba una condena ejemplar por los daños causados a su familia.

