El crimen que expone la violencia de género en Brasil: joven asesinada tras rechazar a narco

Brasil está conmocionado por el asesinato de Sther Barroso dos Santos, una joven de 22 años que fue asesinada en Río de Janeiro luego de rechazar las propuestas de un presunto líder narco.

De acuerdo con medios locales, la joven se encontraba en una fiesta el pasado 17 de agosto cuando recibió repetidas invitaciones de un sujeto que, según la investigación, sería Bruno da Silva Loureiro, alias “Coronel”, jefe criminal del barrio Muquiço, en Guadalupe. Sther se negó y horas después fue atacada con extrema violencia.

El reporte forense confirmó que antes de ser asesinada, la víctima fue abusada sexualmente y golpeada hasta la muerte, lo que llevó a las autoridades a catalogar el caso como feminicidio con agravantes de violación y tortura.

El cuerpo de la joven fue hallado frente a su casa por familiares que, al encontrarla inconsciente y gravemente herida, intentaron auxiliarla. Fue trasladada al Hospital Albert Schweitzer, pero los médicos confirmaron su fallecimiento a la llegada.

La División de Homicidios de Río de Janeiro asumió la investigación y emitió orden de captura contra 'Coronel' y otros posibles implicados en el crimen. Las autoridades pidieron a la ciudadanía colaboración para dar con su paradero.

El asesinato generó indignación y dolor entre familiares y amigos de Sther, quienes recordaron que la joven tenía sueños sencillos pero llenos de ilusión: terminar sus estudios, realizar varios cursos, adoptar una mascota y dedicar tiempo al deporte.

“Nos arrebataron a mi hermana de la manera más cruel. Solo Dios tenía el derecho sobre su vida”, escribió una de sus hermanas en redes sociales, en un mensaje que se viralizó como símbolo del reclamo de justicia. El caso se ha convertido en un nuevo llamado de atención sobre la violencia de género en Brasil, país que registra alarmantes cifras de feminicidios.

