Discoteca de Miami Beach es señalada de facilitar abusos en caso contra los hermanos Alexander

El caso penal por tráfico sexual que enfrenta a los hermanos Oren, Alon y Tal Alexander en un tribunal federal de Manhattan sigue ampliándose. Una demanda civil presentada en el sur de Florida acusa ahora a un reconocido club nocturno de Miami Beach de haber sido parte activa en un patrón sistemático de abuso sexual contra mujeres jóvenes, presuntamente cometido por los hermanos durante más de una década.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

La demanda, interpuesta el 22 de enero de 2026 por una mujer residente en Miami identificada como Tiffany Marina Rodríguez, describe un mecanismo reiterado en el que empleados del club Basement, ubicado dentro del hotel The Miami Beach EDITION, habrían seleccionado a mujeres, las habrían inducido al consumo excesivo de alcohol y facilitado su traslado a espacios privados controlados por los acusados, según información recogida por el Nuevo Heraldo.



Rodríguez afirma que fue víctima de este esquema en septiembre de 2016, cuando tenía 21 años.



Un presunto patrón de captación en espacios VIP en caso de los hermanos Alexander

Según la acción judicial, el club no solo permitió la presencia recurrente de los hermanos Alexander en áreas VIP, sino que habría incentivado a su personal a acercar a mujeres consideradas "atractivas" o visiblemente intoxicadas a las mesas ocupadas por los acusados. La demanda sostiene que este comportamiento no fue un hecho aislado, sino parte de una práctica conocida por la administración del establecimiento.



La denunciante relata que esa noche acudió a la discoteca con una amiga tras una invitación realizada por un promotor. Tras consumir bebidas en la sección VIP, afirma haber perdido la conciencia. Posteriormente, fue trasladada en un vehículo junto a los hermanos y otros acompañantes hasta un apartamento en Sunny Isles, propiedad de Oren Alexander.

Publicidad

Al recuperar parcialmente el conocimiento, asegura haber sido agredida sexualmente por los gemelos Oren y Alon mientras se encontraba físicamente inmovilizada. La demanda también alega que la agresión fue grabada sin su consentimiento.

El documento judicial detalla que Rodríguez fue hospitalizada durante varios días a raíz de las lesiones sufridas y que, en los meses posteriores, atravesó una grave crisis de salud mental, incluyendo intentos de suicidio. La demanda describe secuelas prolongadas como ansiedad, depresión, paranoia y pérdida del disfrute de la vida.

Publicidad

Según su testimonio, la mujer no denunció lo ocurrido en su momento por miedo y aislamiento, y porque desconocía que otras personas hubieran pasado por experiencias similares. Solo decidió acudir a la justicia tras el arresto de los hermanos en diciembre de 2024.



¿De qué son acusados los hermanos Alexander?

El relato de Rodríguez se suma a los de decenas de mujeres que, en distintos procesos civiles, estatales y federales, han acusado a los hermanos Alexander de violación, agresión sexual y trata de personas. Las denuncias abarcan hechos ocurridos en Florida, Nueva York, Colorado, así como en otros países.

En el juicio penal federal que se desarrolla actualmente en Nueva York, los fiscales sostienen que más de 60 mujeres se han presentado ante las autoridades. La acusación formal describe delitos cometidos contra al menos ocho víctimas, incluidas dos menores de edad al momento de los hechos.

Durante las primeras jornadas del proceso, varias testigos han declarado bajo seudónimo, describiendo situaciones similares de consumo forzado de sustancias, pérdida de conciencia y agresiones sexuales cometidas poco después de conocer a los acusados.

La demanda presentada por Rodríguez es la primera en señalar directamente a un establecimiento nocturno como presunto facilitador del esquema. El documento afirma que una exdirectora de relaciones públicas del club habría advertido a la gerencia entre 2014 y 2016 sobre múltiples denuncias de mujeres que aseguraban haber sido drogadas y violadas tras interactuar con los hermanos en el local.

Publicidad

Los hermanos y corredores de bienes inmuebles de alta gama Tal y Oren Alexander, así como el hermano mellizo de este último, Alon Alexander, quien no trabaja como agente inmobiliario, habían sido detenidos en la mañana del pasado 12 de diciembre de 2024, en diferentes residencias de Miami Beach por agentes locales y federales, como resultado de una serie de demandas entabladas meses atrás contra los hermanos por presuntamente drogar y violar a decenas de mujeres desde el año 2010.

Los hermanos Alexander se han declarado inocentes de todas las acusaciones, pues través de su equipo legal y de relaciones públicas, han negado la existencia de cualquier grabación de los hechos denunciados y han cuestionado la veracidad de los relatos presentados en las demandas civiles. Asimismo, representantes legales de algunos de los otros acusados han calificado las imputaciones como falsas y han adelantado que solicitarán la desestimación de las demandas en su contra.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co