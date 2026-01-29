Maluma celebra 32 años y una carrera de éxito: así lucía con 'Borró Cassette' y 'Cuatro Babys'

Maluma cumplió 32 años este miércoles 28 de enero, un hecho que decidió celebrar compartiendo un mensaje especial con su público. A través de un video en el que se le observa sin barba, con gafas, sombrero y cargando una gallina, el artista presentó un nuevo regalo musical: una colaboración con la puertorriqueña Kany García. Este nuevo éxito, lanzado precisamente en el marco de su trigésimo segundo cumpleaños, simboliza lo que él describe como una “nueva era" mientras festeja más de una década de trayectoria profesional.

Sin embargo, para comprender el fenómeno actual es necesario retroceder a una etapa clave de su carrera, cuando Maluma, con apenas 23 años, se consolidaba como una estrella internacional con una estética y un sonido que marcaron una época en el género urbano.

En 2017, la directora de Los Informantes, María Elvira Arango, conversó con él sobre sus éxitos, las polémicas que lo rodeaban y los sueños que proyectaban su futuro artístico.



De las canchas de fútbol a los escenarios

Juan Luis Londoño, nacido en Medellín el 28 de enero de 1994, no siempre tuvo la música como único norte. Durante su infancia y adolescencia, su vida transcurrió entre el canto en reuniones familiares y su desempeño en las divisiones inferiores de equipos de fútbol como el Atlético Nacional y La Equidad.



Sobre su talento deportivo, el artista recordó: “Me iba muy bien, era titular y me iba bien. Además, que soy zurdo y me gustaba jugar de volante de creación. Tenía una buena inclinación para el fútbol profesional”. No obstante, recordó que decidió abandonar el deporte por la música.



Fue en ese inicio cuando surgió su nombre artístico, Maluma, un acrónimo de los nombres de su familia: su madre Marlli (Ma), su padre Luis (Lu) y su hermana Manuela (Ma).



Evolución física y personal

En sus primeros años de éxito, el aspecto físico de Maluma era distinto al actual. Su piel comenzó a llenarse de historias a través de los tatuajes, una práctica que inició temprano y que considera terapéutica: “Tengo bastantes. He invertido mucho tiempo en decorar mi cuerpo con tatuajes...Para mí es como una terapia, es como la música, arte”.

A pesar de la fama arrolladora que llegó tras terminar el bachillerato, el cantante atribuye su éxito a mantener los pies en la tierra: “Eso ha sido la clave de mi éxito. Estar más conectado con mi nivel personal, mi espiritualidad, con ese niño soñador. El día que le deje de pensar como pensaba cuando era un niño, cuando comencé mi carrera, yo sé que ese día no va a pasar nada de lo que quiero lograr”.



El fenómeno de 'Cuatro Babys' y la controversia

Uno de los momentos más determinantes de su temprana carrera fue el lanzamiento de ‘Cuatro Babys’. Aunque se convirtió en una de sus canciones más cuestionadas por el contenido de la letra, Maluma la ha defendido como una expresión artística que responde a una realidad y a las demandas de su público.

En su momento, el artista relató cómo enfrentó la posibilidad de no interpretar el tema debido a las quejas: “Yo dije: ‘No voy a cantar la canción porque muchas personas se sienten ofendidas y si no la quieren, pues no la canto’. Pero yo salí del escenario y había más de 20 mil almas gritando que cantara ‘Cuatro Babys”.

La canción, compuesta a cuatro manos con un grupo de raperos, transformó su fama de ‘Pretty Boy’ a una más cercana al trap, logrando cifras récord en tiempo récord. A los dos meses de su lanzamiento, el video ya superaba los 200 millones de visualizaciones en YouTube, convirtiéndose en la pieza más pedida y descargada, pero también en la más señalada por sectores que consideraban su letra ofensiva.

Ante las críticas sobre si la letra era detestable o violenta, Maluma mantuvo una postura firme: “A la gente le queda muy fácil levantar el dedo y juzgar, cuando realmente no tiene conocimiento de lo que está pasando o del arte en sí”.



Hitos y colaboraciones estelares

La carrera de Maluma se catapultó no solo por sus sencillos individuales como ‘Borró Cassette’, sino por su capacidad para colaborar con leyendas de la música. Un momento cumbre fue su trabajo con Shakira. El proceso, según relató, fue directo y sorprendente: “Me llega un mensaje: ‘Hola, Juan Luis, soy Shak’. Al rato hablamos y me dijo: ‘Quiero que seas parte de mi próximo sencillo. Me encantaría que vinieras a Barcelona y que hiciéramos música’… Eso fue una locura, yo decía: ‘No puede ser, qué es esto tan increíble’”

Además de Shakira, Maluma ha compartido créditos con artistas de la talla de Ricky Martin, Marc Anthony y Carlos Vives. Su paso por la televisión como jurado de La Voz Kids en Colombia y México también funcionó como un impulso clave que lo acercó a un público más amplio y familiar.

Hoy, a sus 32 años, se ha transformado en una marca global que sigue batiendo récords de visualizaciones y llenando estadios en Europa y América. Su objetivo, sin embargo, permanece simple: “Más allá de ser un gran artista, quiero ser muy feliz. No quiero dejar de soñar”.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Los Informantes.