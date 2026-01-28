"Nadie tiene fe en Delcy Rodríguez", dice María Corina Machado tras reunirse con Marco Rubio

La principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, puso en duda la confiabilidad de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, con quien Washington está trabajando tras la intervención militar en Caracas a principios de enero.

"Creo que nadie tiene fe en Delcy Rodríguez", dijo Machado a periodistas tras reunirse con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. "Lo que pasa es que se le acabaron las opciones" a la que fue mano derecha de Nicolás Maduro, capturado y exfiltrado de Venezuela por fuerzas militares estadounidenses, precisó.

Ese ataque militar cambió la situación política en Venezuela, cuyo nuevo gobierno emprendió una liberación de presos.



Bajo la presión de Estados Unidos, que ha pasado a controlar las ventas del petróleo venezolano, el gobierno de Rodríguez ha reformado la legislación de hidrocarburos.



¿María Corina Machado compartiría el poder con Delcy Rodríguez?

Machado declaró su total confianza en el gobierno de Donald Trump, a pesar de que la reacción inicial del mandatario republicano fue descartarla a corto plazo para una transición política.



"Todo el mundo sabe quién es quién en Venezuela, así que tenemos que concentrarnos en mirar hacia adelante", explicó.

Trump cambió de parecer tras recibir a Machado en la Casa Blanca. La líder opositora le regaló su medalla del Premio Nobel de la Paz, que había recogido en Oslo semanas atrás y que Trump anhelaba.

Desde entonces, Machado recibió elogios de Trump, que explicó su deseo de integrarla de alguna forma en una transición a la democracia en Venezuela.

Preguntada sobre si aceptaría compartir provisionalmente el poder con Rodríguez para garantizar esa transición, Machado contestó: "Nosotros estamos dispuestos y, de hecho, estamos trabajando para facilitar una transición real".

"Esto no es una transición a lo ruso, que se quedan las mafias en el poder y al final terminan sufriendo los ciudadanos" aseguró. "Nosotros vamos a trabajar como hemos trabajado hasta ahora, asegurando que se restituyan en Venezuela las instituciones que garanticen la justicia, la verdad, la soberanía, el reencuentro de los venezolanos", añadió.

Rubio recibió a puerta cerrada a la opositora tras una audiencia en el Senado sobre los siguientes pasos a dar respecto a Venezuela. Allí, dijo que en la transición puede haber un posible rol para Machado, aunque recordó que "el control de las armas y las instituciones lo tiene el régimen". (Lea también: Marco Rubio dice que habrá "elecciones libres y justas” en Venezuela, pero tomará "algún tiempo")

El secretario de Estado reiteró que el proceso es a "largo plazo" y que uno de los objetivos es obligar a Venezuela a reducir la presencia de enemigos de Estados Unidos como Irán, China o Cuba.

"Les puedo asegurar con total certeza que no estamos preparando, ni tenemos la intención ni esperamos tener que tomar ninguna acción militar en Venezuela en ningún momento", subrayó Rubio, quien horas antes envió al Senado una declaración escrita en la que no descartaba "el uso de la fuerza" para obligar a Caracas a cooperar.

"Lo único que a mí me consta es que las instrucciones que ha recibido [Rodríguez] son claras", explicó Machado tras el encuentro con Rubio.

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS AFP/EFE