Iglesia católica rechazó palabras del presidente Petro sobre Jesús y María Magdalena

La Iglesia católica manifestó su molestia por las palabras del presidente Gustavo Petro en el relanzamiento del Hospital San Juan de Dios, en Bogotá, relacionadas con la vida de Jesús.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“Los obispos de la Iglesia Católica en Colombia, como pastores que expresan el sentir de millones de fieles en el país, reiteraron su fe en Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador, y recordaron que el respeto por las creencias religiosas es un principio protegido por el ordenamiento constitucional colombiano”, señala un comunicado de la Conferencia Episcopal.



¿Qué dijo el presidente Petro sobre Jesús y María Magdalena?

Las palabras que levantaron ampolla estuvieron relacionadas con la vida personal de Jesucristo.

Según el mandatario colombiano, “yo creo que Jesús hizo el amor. Sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así sin amor no podía existir. Y la mujer lo apoyó hasta el último momento. Y él no murió como Bolívar, murió rodeado de las mujeres que lo amaban, y eran muchas”. (Lea también: Petro dice que Estados Unidos debe devolver a Maduro para que sea juzgado en Venezuela)



“El poder público tiene la obligación de proteger a las personas y sus creencias”

En el comunicado, los obispos afirman que la Constitución Política de Colombia obliga al Estado a “respetar la autonomía de las confesiones religiosas y abstenerse de intervenir en asuntos doctrinales”.



Y señala: “Jesucristo no puede ser entendido únicamente como un personaje histórico o un referente moral, sino como el Salvador en quien la Iglesia cree y a quien confiesa”.



Tras las palabras del presidente Petro, la Iglesia católica consideró “que ningún funcionario ni otra persona está llamado a emitir conceptos de orden teológico sobre las convicciones religiosas o doctrinales de los ciudadanos y, al contrario, el poder público tiene la obligación de proteger a las personas y sus creencias”.

Publicidad

Además, invitó “a todos los que tienen dudas sobre la persona de Jesús, el Señor y el Mesías, a que se informen en las fuentes objetivas de los evangelios y evitar cualquier ligereza al respecto”.



“Estas declaraciones tergiversan la verdad histórica”

La Confederación Evangélica de Colombia también se sumó a esta protesta y expresó su profunda preocupación y rechazo a las afirmaciones que tienen que ver con Jesús y María Magdalena.

En un comunicado expresó que “estas declaraciones tergiversan la verdad histórica, bíblica y teológica y constituyen una falta de respeto hacia la figura central de la fe cristiana, Jesucristo, el Hijo de Dios y Salvador del mundo".

Publicidad

Y le dicen al jefe de Estado que la Biblia es la “fuente fundamental de la fe cristiana, no respalda ni sugiere tales afirmaciones. Por el contrario, presenta a Jesucristo como santo, íntegro y obediente al propósito divino, y a María Magdalena como una discípula fiel y transformada por su gracia, no como objeto de especulación ni distorsión ideológica”.

Recalca que “la libertad de expresión no debe convertirse en un instrumento para ofender la fe ni para desfigurar verdades que sostienen la identidad espiritual de una gran parte de la población”.

NOTICIAS CARACOL