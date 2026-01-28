Tres hermanos menores de edad murieron tras caer en un estanque de aguas heladas en EE. UU.

Una lamentable tragedia enluta a una madre en Bonham, al norte de Texas, luego de la muerte de tres hermanos, todos menores de edad, quienes fallecieron tras caer a un estanque de aguas heladas en medio de la tormenta invernal que azota a gran parte de Estados Unidos.



El hecho ocurrió en una zona rural de Bonham, a unos 60 kilómetros al norte de Dallas, donde las bajas temperaturas provocaron el congelamiento de cuerpos de agua y condiciones extremadamente peligrosas. De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Bonham, la llamada de emergencia se recibió el lunes, cuando se alertó que tres niños habían caído a un estanque congelado ubicado en Rec Road #3, en las afueras de la ciudad.

Los menores fueron identificados por su madre como Howard, de 6 años; Kaleb, de 8; y EJ, de 9, todos estudiantes de primaria del distrito escolar Bonham ISD. Según la información entregada por las autoridades y el testimonio posterior de la madre, el accidente se desencadenó cuando el menor de los hermanos cayó primero al agua tras ceder la superficie de hielo. Al percatarse de la situación, los otros dos niños corrieron para intentar ayudarlo, pero también terminaron hundiéndose.

Socorristas del cuerpo de bomberos, junto con un vecino del sector que acudió de inmediato al lugar, lograron rescatar a los niños de 8 y 9 años del agua helada. Sin embargo, pese a los esfuerzos de reanimación y al traslado a un centro asistencial, ambos fueron declarados muertos horas más tarde en un hospital local.



Tal y como informaron los medios locales, el cuerpo del menor de 6 años no pudo ser localizado de forma inmediata y fue recuperado varias horas después, tras una intensa búsqueda en el estanque.



La madre de los niños, Cheyenne Hangaman, relató con tristeza cómo intentó salvar a sus hijos al notar lo que ocurría. En declaraciones a medios locales, explicó que corrió hacia el estanque y se lanzó al agua helada, pero el frío extremo la paralizó casi de inmediato. “Intenté salvarlos y, al mismo tiempo, mantenerme con vida”, señaló.

La familia se encontraba en el lugar para disfrutar de "paseo en trineo dentro de una caja de cartón, pero no pasó", expresó la madre. Cheyenne Hangaman, también tendría otros tres hijos y fue una de ellas quién habría alertado lo sucedido.

El vecino fue quien finalmente logró sacar con vida a la madre del estanque, la mamá dijo que supo que los menores de edad"se habían ido" tan pronto como salió del agua.

“Éramos tres de ellos y yo, y todos me necesitaron a la vez. Simplemente no pude... no pude salvarlos”, dijo. “Sabía que ya se habían ido, y necesitaba recomponerme para los otros dos que lo vieron todo”.La madre señaló que, pese a la tragedia, no le sorprendió que sus hijos intentaran ayudarse entre sí hasta el final.

“Esperaba que uno intentara salvar al otro y que el otro fuera a por el otro. Sí, lo esperaba”, continuó Hangaman. “Se trataban mal, pero cuando algo sucede, todo se reduce a lo que es, justo ahí, el uno para el otro”. En medio del dolor, Hangaman también compartió recuerdos de las personalidades de cada uno de los niños, describiendo rasgos que hoy permanecen en su memoria.

“Mi hijo mayor, EJ, solo le importaba el fútbol y cortarse el pelo. Quería practicar deportes”, dijo. “La personalidad de Kaleb era increíble; era el chico más dulce que he conocido. Y Howard... era simplemente un poco travieso. Animaba la fiesta. Fue el primero en entrar y los otros chicos intentaron salvarlo. Así fue como acabaron allí”. Finalmente, recordó uno de los últimos momentos cotidianos que compartió con ellos.

“Ese día, simplemente le di un beso a Caleb en la mejilla, y él estaba ahí sentado, sonriendo, como si lo estuviera besando sin motivo, y él simplemente me dijo: ‘¿Qué haces?’”, continuó Hangaman. “No pude besar a los demás ese día”.

La tragedia ha generado una fuerte conmoción en la comunidad. El superintendente del distrito escolar Bonham ISD, Lance Hamlin, expresó un mensaje de solidaridad a la familia. “Estamos devastados por esta pérdida inimaginable. Nuestros pensamientos están con la familia, los amigos y todos quienes conocían y querían a estos niños”, manifestó. Asimismo, pidió respeto por la privacidad de la madre y sus seres queridos mientras atraviesan el duelo.

Texas es uno de los estados más afectados por el sistema invernal que ha provocado temperaturas bajo cero, carreteras cubiertas de hielo, apagones y múltiples emergencias. Ante la magnitud del fenómeno, el gobernador Greg Abbott amplió la declaración de desastre a 85 condados adicionales, alcanzando un total de 219 condados bajo esta medida de emergencia. La decisión permite la activación de recursos estatales, apoyo logístico y una respuesta más rápida de los organismos de socorro en las zonas más impactadas.

Las autoridades han reiterado el llamado a la población para extremar las medidas de precaución, evitar actividades recreativas en cuerpos de agua congelados y limitar los desplazamientos innecesarios mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

