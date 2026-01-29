Cabello critica que quienes piden liberar a "supuestos presos políticos" no aboguen por Maduro

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, criticó que quienes "hacen campaña" por los que consideró "supuestos presos políticos" en Venezuela no nombren a Nicolás Maduro, quien fue capturado por EE. UU. en Caracas el pasado 3 de enero y trasladado a ese país para ser juzgado por presuntamente cometer varios delitos.

"Quienes hoy hacen campaña por los supuestos presos políticos de Venezuela hacen fiesta porque el presidente Nicolás Maduro está secuestrado en Estados Unidos. Lo aplauden.

¿Por qué no piden (por su liberación)? Él (Maduro) es un preso político. Es la hipocresía", reclamó Cabello en su programa semanal 'Con el mazo dando'. Maduro está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington. (Lea también: Machado cuestiona que Petro pida que a Maduro lo juzguen en Venezuela y el colombiano responde)



En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el considerado número dos del chavismo reiteró que las excarcelaciones de las últimas semanas en Venezuela responden a un plan de convivencia presentado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro.



¿Cuántos presos políticos han sido liberados en Venezuela?

Más temprano, la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos, confirmó veinte nuevas excarcelaciones, con lo que elevó a 297 su cifra de casos verificados desde el inicio del proceso de liberaciones, anunciado por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez el pasado 8 de enero.



Ese día, las autoridades venezolanas anunciaron el proceso de excarcelación de un "número importante de personas", sin precisar la cantidad, identidades ni las condiciones de estas medidas, por lo que varias ONG y familiares de presos políticos reclaman una lista que permita conocer quiénes son los beneficiados.

Cabello aseguró el pasado lunes que 808 personas han sido excarceladas desde "antes de diciembre", sin precisar la fecha, y negó la existencia de presos políticos en el país. “Cada uno ha sido liberado con condición”, precisó este miércoles.



Las críticas de Cabello a la oposición venezolana

El ministro también les dijo a los presos políticos que “cuando estuvieron allí los sectores opositores ni los nombraron, no fueron a visitarlos, no estuvieron pendientes de sus familias”.

Agregó que “su salida obedece a un plan presentado por la compañera Delcy Rodríguez, que es la convivencia y paz. Y ha sido decisión del Gobierno nacional, la revolución bolivariana, donde los otros factores del Estado, el Tribunal Supremo y el Ministerio Público han sumado 808 liberaciones”, sin añadir las otras 23 que según el régimen salieron el miércoles. “Y vamos revisando cada caso”, sostuvo. (Lea también: Venezuela: Diosdado Cabello y Vladimir Padrino declaran lealtad a presidenta (e) Delcy Rodríguez)

Cabello, además, aseguró que para “las oenegés es un negocio que haya presos”.

