Esposa de Diógenes Quintero, fallecido en avión de Satena, cuenta cómo fue su última conversación

"Se despertó, me hizo un café....nos vimos, nos dimos un beso y un abrazo, y nos despedimos". Así es como Diana Riveros recuerda la última mañana que compartió con el congresista Diógenes Quintero Amaya, quien es una de las víctimas fatales del accidente aéreo que hoy enluta al departamento de Norte de Santander y al resto del país. Con lágrimas en sus ojos, Diana relató que recuerda al hombre de 36 años como un "hombre maravilloso" y un padre amoroso, que quería seguir construyendo un camino en la política y aún tenía sueños por delante.

Antes de marcharse, Diógenes, quien era miembro de la Cámara de Representantes y candidato que buscaba la reelección en una de las Curules de Paz, se despidió de su hija, quien iba para el colegio. "Le dijo que estaba muy hermosa, que tenía un uniforme muy lindo, que era una reina, porque así era él como papá, no se medía en palabras, en expresiones de amor", dijo Diana para Noticias Caracol en vivo.

El congresista viajaba en el vuelo NSE8849 de Satena, que despegó sobre las 11:42 de la mañana del miércoles 28 de enero desde el aeropuerto Camilo Daza, en Cúcuta, capital de Norte de Santander, y tenía como destino el municipio de Ocaña. "Él quería ir a caminar al mercado, quería hablar con los comerciantes, asistir a unas reuniones que tenían programadas, hablar con los líderes que lo estaban pidiendo. Se regresaba el viernes o el sábado en la mañana porque tenía una gran reunión aquí en Cúcuta", comentó su esposa.



Pero sobre la 1:30 de la tarde llamaron a Diana a decirle que no aparecía el avión. Ella miró en el radar, pero al buscarlo aparecía "dando vueltas"; sin embargo, no se imaginó que iba a recibir la noticia de su pareja había muerto. "A las 3:30 me llaman, pero del puesto de mando, a informarme que efectivamente habían encontrado la avioneta estrellada y que no había sobrevivientes".



Algunos amigos se trasladaron al lugar y llegaron primero que los rescatistas. Le pidieron autorización a la esposa para bajarlo, luego d identificaron: "Lo encontraron a él, a su asistente que viajaba con él y lo lograron bajar antes de que oscureciera, al municipio de La Playa".



"Nos enamoramos desde el primer momento": esposa de Diógenes Quintero

Diana contó que a ambos los unió "los derechos humanos", cuando ella trabajaba en la Personería y él era defensor del pueblo. "Empezamos a cruzarnos en algunas reuniones y ahí nos enamoramos desde el primer momento. Nos gustaba la política, nos gustaban las labores humanitarias. Eso nos unió y nos unió tanto que a los 4 meses yo ya estaba viviendo con él. Un hombre maravilloso, siempre un buen trato, siempre con amor, siempre con respeto, felices de nuestros hijos, del hogar que estábamos formando, de los proyectos de vida", aseguró la mujer.

Añadió que la historia de Diógenes es "increíblemente maravillosa en medio de muchas cosas difíciles", pues su padre, "un campesino que siempre tuvo claro que la educación era lo que lo iba a sacar adelante", trabajó muy duro para que su hijo se graduara. Pero Diógenes, gracias a su inteligencia y esfuerzo, "ganó tres becas en los 5 años de Derecho por ser el su mejor puntaje". Diana agregó que "lo más irónico de la vida es que ayer estaba cumpliendo su papá 12 años de muerto, el mismo día en que también se lo llevó a él".

Para Diana por ahora todo es incertidumbre. "Tenemos hijos muy chiquitos en los que pienso y en lo que tengo que enfrentar, teníamos muchos sueños, muchos proyectos. Él estaba súper entusiasmado con este proceso. Inclusive la niña le había dicho que viajaran y él dijo: 'Cuando terminemos la campaña y pasemos este proceso, nos vamos a viajar. Te voy a dedicar tiempo y vamos a compartir. Te lo prometo' ".

Sin embargo, quiere conservar el legado de su esposo, por lo que pidió que la última despedida sea en Cúcuta y no en Bogotá, como también se había planteado. "Todos saben lo que Diógenes amaba su región, lo que defendía la frontera, lo que defendía su Catatumbo, sus campesinos, su gente. Entonces, yo quiero que estemos en Cúcuta y en Ocaña. Y que la gente que más lo amaba, que más lo quería y que lo conoció esté con él".

