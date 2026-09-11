Naza, la confesión de agentes israelíes sobre el genocidio en Gaza que podría ganar en Venecia

Una denuncia de las masacres en Gaza ha centrado este viernes el Festival de Venecia con el estreno de 'Naza', un documental con los testimonios 'nocturnos' de algunos agentes israelíes sobre la estrategia militar y tecnológica seguida para arrasar el enclave palestino y asesinar a su población. La cinta ha sido rodada por los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, parte del equipo de la oscarizada 'No Other Land' (2024), y ha entrado con aplausos en la carrera por el León de Oro después de que el certamen la aceptara 'in extremis' una semana antes de su inicio.



El 'Naza' del título es el término con el que los mandos y los servicios de inteligencia israelíes denominan a las 'víctimas colaterales' de los bombardeos con los que han arrasado Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel cometidos por Hamás y otros grupos islamistas palestinos y en los que murieron 1.200 personas y otras 250 fueron secuestradas y llevadas a la franja, mientras que la cifra de víctimas en dicho territorio se eleva a más de 73.000, según las autoridades locales.

El documental incluye las entrevistas en las que varios militares israelíes (con rostro y voz alterados) reconocen las matanzas . Lo hacen de noche y en las azoteas de un Tel Aviv cuajado de ventanas que dejan ver escenas de una vida aparentemente normal. Muchos de estos testimonios ya habían sido publicados por algunos medios, sobre todo en el diario 'The Guardian', que produce la obra, pero el valor de este documental reside en su poder de poner 'voz' a una verdadera estrategia de aniquilación, según sus directores.

"Es diferente escuchar a las personas que diseñaron y operaron esos sistemas hablando de ello delante de una cámara", defendió Szor, de 32 años. Su compañero periodista, de 31, alegó que el objetivo era "hacer más difícil la negación" de estos "crímenes sistémicos" en el futuro pues, recordó, la gente sigue muriendo hoy en día en Gaza. "El asesinato de civiles en Gaza continúa. Tan solo esta semana, durante este festival, una niña de 7 años fue asesinada con su padre en su coche. Israel bombardeó una escuela en Gaza. Lo que mostramos es algo que sigue ocurriendo y, por eso, sentimos la necesidad de hacer más difícil esa negación", reconoció Abraham.



'Naza' muestra además el enorme poder del Estado de Israel, recordando también mediante imágenes de archivo su rápido auge desde su fundación en 1948, o la construcción de su capital sobre la arena del desierto, hasta erigirse en la actual potencia militar. En la cinta, algunos oficiales dicen que son capaces de controlar a todo aquel que tenga un teléfono móvil y dibujan sobre cuadernos las estrategias que siguen para localizar a un miembro de Hamás o para derribar hasta los cimientos un edificio en el que se cobije.



Ante la cámara, pero siempre en penumbra, un hombre se presenta como el creador de un sistema que, con algoritmos e Inteligencia Artificial, puede determinar en qué punto se concentra la gente dentro de un edificio en el punto de mira de los cañones israelíes. Pero lo más inquietante es la confesión de que el término 'Naza' incluye a niños y mujeres o que un bombardeo está justificado más allá del rango que tenga en Hamás el yihadista perseguido. "Muchos decíamos que tras el 7 de Octubre no había inocentes en Gaza", reconoce un testimonio. "Tenemos capacidad para acceder al teléfono de cualquiera", confiesa otro.

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Mientras Israel sigue apuntando con su artillería a la franja, ya en ruinas, el documental muestra también cómo el país celebra el Día del Recuerdo del Holocausto, deteniéndose por completo. Abraham sostuvo en Venecia que, aunque "haya muchas diferencias" con el genocidio nazi, en ambos casos "la rendición de cuentas y la justicia son fundamentales para poder seguir adelante". "Lo importante para nosotros es presionar a Israel para que esto se detenga", agregó su compañera en la dirección.

La cinta toca a su fin mostrando las ruinas de Gaza y recordando dos cosas: una, la definición de terrorismo ofrecida, años atrás, por el actual primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu: "El ataque sistemático y deliberado, asesinato, mutilación o amenaza, de civiles inocentes por objetivos políticos". La otra y más estremecedora: una inscripción sobre un fondo negro en la que se lee que Israel "sigue matando civiles en Gaza en estos momentos"... mientras la gente está en el cine.

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