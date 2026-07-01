Donald Trump dice que no permitirá que China tome el control del Canal de Panamá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que no permitirá que China ejerza control sobre el Canal de Panamá, durante un acto conmemorativo por el 250 aniversario de la independencia estadounidense, marcado por reiteradas referencias al papel de liderazgo global de Estados Unidos.



"China está intentando apoderarse del Canal de Panamá": Trump

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"China está intentando apoderarse del Canal de Panamá y no puedo permitir que eso suceda", declaró el mandatario durante una intervención en la biblioteca presidencial Theodore Roosevelt, ubicada en Bismarck, Dakota del Norte.

Trump, quien llegó al evento a bordo del nuevo Air Force One donado por el Gobierno de Catar, repasó la historia de la construcción del Canal de Panamá y sostuvo que Estados Unidos terminó cediendo la infraestructura estratégica.



"Perdimos 38.000 personas construyendo el Canal de Panamá, nuestra gente, 38.000 personas murieron construyendo el Canal de Panamá. Se inauguró y, desde el primer día, fue un gran éxito, y lo regalamos. Lo regalamos", expresó.



El mandatario insistió en que el Canal de Panamá "fue lo más caro que jamás construimos, y también lo más rentable".

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Además, aseguró que después de que Estados Unidos transfirió el control de la vía interoceánica a Panamá en 1999, "lo primero que hicieron fue multiplicar por cuatro las tarifas para los barcos" y "luego la subieron de nuevo, dos veces".

"Todo lo que hicieron fue hacer enormes sumas de dinero durante años y años", añadió.



Trump y el Canal de Panamá, un tema de vieja data

Las declaraciones no representan una postura nueva por parte del presidente estadounidense. En varias oportunidades, Trump ha manifestado que Washington no permitirá que China aumente su influencia sobre el Canal de Panamá, al considerar el tema como un asunto de seguridad nacional y parte de la estrategia geopolítica de la Casa Blanca en el hemisferio occidental.

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Desde su regreso a la Presidencia en 2025, Trump ha reiterado la necesidad de "recuperar el Canal de Panamá", argumentando que China mantiene una presencia e influencia excesivas en la región, una situación que, según él, también se refleja en países como Cuba y Venezuela.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE