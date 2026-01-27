Videos| Pandas causan sensación en redes sociales al jugar en plena tormenta de nieve en EE. UU.

Mientras gran parte de Estados Unidos enfrenta una de las tormentas invernales más intensas de la temporada, con más de 20 estados afectados por fuertes nevadas, bajas temperaturas y cierres preventivos, un par de protagonistas inesperados se robaron la atención y enternecieron a muchas personas en redes sociales. Se trata de Bao Li y Qing Bao, dos pandas gigantes del Zoológico Nacional de Washington D.C., quienes aprovecharon la nieve para jugar, rodar y mostrar un lado tan travieso como encantador.



La tormenta invernal ha obligado a miles de personas a refugiarse en sus hogares y ha provocado el cierre temporal de escuelas, bibliotecas, comercios, espacios públicos y también zoológicos. Sin embargo, en medio de este complejo panorama climático, las imágenes de los pandas disfrutando del frío se convirtieron en un respiro de ternura y optimismo para los usuarios que siguen atentos la evolución del fenómeno meteorológico.

El pasado 25 de enero, Bao Li y Qing Bao fueron captados en video mientras exploraban su entorno cubierto de nieve en el Zoológico Nacional. En las imágenes, compartidas por el propio zoológico, se observa a los pandas trepando, rodando sobre el suelo blanco, realizando volteretas y jugando con sus juguetes, como si el clima extremo fuera una oportunidad perfecta para divertirse. Qing Bao parecía especialmente entusiasmado, deslizándose y jugando entre la nieve, mientras Bao Li sorprendía con sus habilidades acrobáticas frente a la puerta de bienvenida del recinto.

Desde el zoológico explicaron que, como ocurre con todos los animales durante episodios de frío extremo, ambos pandas tuvieron acceso permanente a sus áreas interiores climatizadas, lo que les permitió resguardarse cuando lo necesitaran. No obstante, los osos eligieron salir y disfrutar del entorno nevado, una conducta completamente normal para la especie, que suele adaptarse bien a temperaturas bajas.



Pero la nieve no fue el único momento adorable que dejó la tormenta, el domingo posterior a la nevada, Bao Li y Qing Bao pasaron gran parte del día interactuando a través de una malla que separa los dos hábitats. Aunque los pandas gigantes suelen ser animales solitarios y solo comparten espacio cuando están listos para reproducirse, estos dos jóvenes ejemplares han mostrado un creciente interés mutuo.

Con apenas cuatro años de edad, Bao Li y Qing Bao aún no alcanzan la madurez sexual, que suele llegar entre los cinco y seis años. Por esta razón, se alojan en espacios separados dentro del zoológico. Sin embargo, sus cuidadores han notado comportamientos cada vez más frecuentes de interacción: se saludan balando, se acercan a la malla para tocarse con el hocico y, en el caso de Bao Li, no faltan las demostraciones de volteretas y saltos, como si buscara impresionar a su vecino.

El Zoológico Nacional invitó a los seguidores a conectarse a su Panda Cam para observar en tiempo real las travesuras de los pandas,. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, con miles de comentarios destacando la ternura de los animales y agradeciendo estos momentos de alegría en medio de una situación climática adversa. "Este es el tipo de alegría que necesitamos ver en internet en estos días", afirmó una usuaria.

Debido al mal tiempo, el Zoológico Nacional y los museos Smithsonian en el área de Washington, D.C., anunciaron que permanecerán cerrados, como medida preventiva para proteger a visitantes y personal. Aun así, las actualizaciones sobre los animales continúan llegando a través de plataformas digitales.

Los pandas no fueron los únicos residentes del zoológico que disfrutaron del frío. Según informaron los cuidadores, otros animales como cerdos kune kune, leones marinos, lobos rojos y pandas rojos también salieron a explorar sus espacios exteriores cubiertos de nieve. En contraste, algunas especies prefirieron quedarse bajo resguardo, como las vacas Willow y Magnolia, que optaron por permanecer en sus áreas interiores con calefacción.

En medio de una tormenta que ha generado complicaciones para millones de personas, Bao Li y Qing Bao se han convertido en un símbolo inesperado de alegría.

