EE. UU. prohíbe a funcionarios tener relaciones románticas o sexuales con personas de China

Todo personal gubernamental de Estados Unidos que se desempeñe en China no podrá tener relaciones sexuales o románticas con ciudadanos de este país. Esto, según conoció The Associated Press (AP), se debe a una nueva medida que tomó el gobierno norteamericano en todo el territorio asiático.

Según informó la agencia citada, esta política fue implementada por Nicholas Burns, quien fue embajador de Estados Unidos en el país asiático entre 2022 y 2025. En su momento, dicha directiva tenía un carácter confidencial, aunque no es la primera vez que se presentaban este tipo de decisiones entre ambos países.

Sin embargo, este tipo de políticas ya se habían implementado recientemente por parte de Estados Unidos, pues según informa el medio previamente citado, durante el verano pasado ya se les había prohibido a los funcionarios de este país mantener relaciones de amor o sexuales con ciudadanos de China que trabajaran como personal de apoyo en la embajada de EE. UU. y los respectivos consulados. En otras palabras, previamente los norteamericanos que trabajaran como funcionarios en China no podían tener relaciones con guardias o demás ciudadanos chinos que apoyaran las labores de la Embajada y los consulados en Guangzhou, Shanghái, Shenyang, Wuhan y Hong Kong.

¿Qué ocasionó esta medida?

La labor que hizo Burns, entonces, antes de salir de su cargo a inicios de 2025, fue ampliar esta medida e incluir a todo tipo de ciudadanos de procedencia china en esta controversial política. Y es que en muchos cargos diplomáticos es normal que los funcionarios opten por conocer a personas que vivan en los lugares en los que suelen establecerse e incluso contraer matrimonio con ellas.

La nueva política que se dio a conocer fue planteada, por primera vez, en verano de 2024, cuando congresistas se comunicaron con el entonces embajador en China para solicitarle una mayor contundencia en las restricciones que habían con respecto a entablar relaciones con ciudadanos del país asiático. Todo esto, para reducir las probabilidades de ser víctimas de espionaje.

Cabe resaltar que esta decisión, tal como se conoció, no aplica para los funcionarios de Estados Unidos que trabajen fuera de China. En otras palabras, los empleados del país norteamericano que no se desempeñen en territorio chino no tienen la obligación de cumplir con esta política y pueden entablar relaciones con ciudadanos de dicha nación en total normalidad.

También debe tenerse en cuenta que dicha normativa exceptúa a los funcionarios gubernamentales que hubieran entablado relaciones con ciudadanos chinos antes de que se diera a conocer esta medida; sin embargo, el Gobierno tiene la capacidad de denegar esta facultad y obligar al funcionario a terminar su relación o a renunciar al cargo que ostenta.

China, según AP, también ha endurecido algunas medidas con sus funcionarios en otros países para reducir esta tendencia de que sus trabajadores se relacionen con ciudadanos extranjeros en el exterior. De la misma manera, el país asiático también ha implementado prohibiciones similares a las que se conocieron desde EE.UU. en algunas de sus agencias gubernamentales.

Todo esto fue revelado en medio de una compleja situación entre China y Estados Unidos, puesto que el Gobierno de Donald Trump , en su llamado "día de la independencia económica de Estados Unidos" anunció nuevos aranceles que causaron gran disgusto por parte de los gobernantes asiáticos. De hecho, algunos expertos chinos consideraron que esta medida podría traer consecuencias contraproducentes.

"Tendrán graves repercusiones internacionales. Los aranceles van a perturbar el orden comercial internacional", señala hoy el académico Ying Pinguang al diario Global Times, mientras que el experto Ji Wenhua afirma que los gravámenes podrían provocar "una guerra comercial global".

