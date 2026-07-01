El abrazo entre una niña venezolana y su tortuga: no descansó hasta rescatar su mascota

En una semana marcada por las labores de rescate, los balances de víctimas y las historias de quienes lograron sobrevivir a los terremotos que sacudieron Venezuela, un reencuentro ha llamado la atención en redes sociales. Fue el abrazo entre una niña y Guzmán, una tortuga que, según muestra un video, ocupa un lugar especial en su hogar.



Las imágenes retratan el momento en que la menor tiene entre sus brazos a su mejor amigo. Lo abraza, le acaricia el caparazón, acerca su nariz a la de él y le da pequeños besos. Una escena sencilla, pero que ha conmovido a las personas tras la emergencia.

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De acuerdo con el relato que acompaña la publicación, tanto la niña como Guzmán sobrevivieron al doble terremoto de magnitudes 7,5 y 7,2 que afectó al país. Sin embargo, después de la emergencia, el morrocoy permanecía desaparecido.

Según dice la descripción del video, la menor no dejó de insistir hasta encontrar a su mascota. Con ayuda de los bomberos, se logró la búsqueda de Guzmán, un morrocoy que, más allá de ser un animal de compañía, ha sido su mejor amigo.



Guzmán pertenece a la especie conocida popularmente como morrocoy, un tipo de tortuga terrestre caracterizada por sus patas rojas o amarillas y su caparazón con forma de domo.



Es un animal ampliamente conocido en países como Venezuela y Colombia, donde forma parte de la fauna de la región boscosa y amazonica.



Precisamente ese vínculo fue uno de los aspectos que más destacaron los usuarios que reaccionaron al video del reencuentro. En los comentarios de la publicación, numerosas personas resaltaron el afecto que parecía existir entre la niña y el morrocoy. Pues estas especies pueden llegar a morder si se sienten en peligro.

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"Me sorprende inmensamente como ella lo besa y él no la muerde, incluso después de haber experimentado tanto estrés", afirmó una persona en redes sociales.

Después de 2 días subió con los bomberos a buscar a “Guzmán” que no es solo un morrocoy, es parte de su familia 🙌🏻❤️ pic.twitter.com/MPaSkHY6sx — ela ferris (@ElaFerris) July 1, 2026

Aumenta la cifra de personas fallecidas

El reencuentro ocurre cuando Venezuela completa una semana desde el doble terremoto que afectó a Caracas y otros seis estados del norte del país.

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De acuerdo con el más reciente balance entregado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la emergencia deja hasta el momento 2.295 personas fallecidas, 11.267 heridas y 12.841 damnificadas.

"Al día de hoy se contabilizan 2.295 personas fallecidas, 11.267 personas heridas. Estamos contando al momento 12.841 personas damnificadas", informó durante una declaración transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión.

Rodríguez también indicó que más de 4.000 rescatistas han logrado salvar a 6.461 personas desde que ocurrió la emergencia.

"La esperanza se mantiene intacta", aseguró. El funcionario explicó además que desde el terremoto se han registrado 782 réplicas, aunque precisó que durante los dos días más recientes tanto la frecuencia como la intensidad han disminuido.

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"La amenaza parece estar disminuyendo, pero no ha desaparecido", señaló. Mientras tanto, una evaluación experimental elaborada por la agencia espacial estadounidense NASA a partir de imágenes satelitales estima que cerca de 58.870 edificios pudieron haber resultado dañados o destruidos en las regiones afectadas.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON INFORMACIÓN DE EFE

Hcarrenb@caracoltv.com.co