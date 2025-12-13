En vivo
MUNDO  / El joropo venezolano es declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco

El joropo venezolano es declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco

El reconocimiento al joropo venezolano se oficializó en Nueva Delhi, durante la vigésima sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 13 de dic, 2025
Joropo venezolano
El joropo es el género representativo de la región de los llanera-
Colprensa

