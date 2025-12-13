El joropo venezolano es declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco

El joropo es una de las expresiones musicales y dancísticas más representativas de la región de los Llanos, un territorio compartido por Colombia y Venezuela donde el canto, la danza y la poesía se funden al ritmo del arpa, el cuatro y las maracas. Este género, profundamente arraigado en la vida cotidiana de las comunidades llaneras, ha trascendido fronteras hasta convertirse en un símbolo de identidad cultural.



Por eso, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró recientemente al joropo venezolano como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El anuncio se realizó el martes 9 de diciembre de 2025, durante la vigésima sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, celebrada en Nueva Delhi, India.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este nombramiento resalta el valor del joropo no solo como manifestación artística, sino como una tradición viva que se mantiene vigente gracias a la transmisión de saberes entre generaciones.

¿Por qué la Unesco declaró al joropo Patrimonio Cultural de la Humanidad?

De acuerdo con la Unesco, el joropo "es una tradición festiva que surge del encuentro histórico entre poblaciones indígenas, africanas y europeas", dando origen a una expresión cultural compleja que integra música, canto, poesía y danza. Su riqueza se manifiesta tanto en los instrumentos que lo acompañan como el arpa, el cuatro, las maracas, el violín y el acordeón, como en sus letras, que relatan historias de amor, la naturaleza, el humor y la vida cotidiana del llano.



Además la música del joropo se interpreta a lo largo de todo el año, en diferente regiones del país de manera espontánea o en eventos organizados, y está presente en celebraciones familiares, reuniones comunitarias y festividades religiosas y culturales.



Esta tradición no solo es musical, pues está acompañada de la danza, en la que en pareja, hombre y mujer, ejecutan pasos precisos adornados con "zapateos", que marcan el compás de la melodía, acompañados con trajes de colores, floreados y alpargatas.

Publicidad

La Unesco también destacó el papel de artesanos, músicos, compositores, sastres y cocineros, quienes contribuyen a preservar esta manifestación cultural. El conocimiento del joropo se transmite a través de la observación y la imitación, y se refuerza mediante escuelas especializadas y "casas de la cultura" donde niños y jóvenes aprenden música, danza, vestimenta tradicional y los valores asociados a esta expresión cultural.

Más allá de su valor artístico, el joropo fue reconocido como una fuente de identidad, orgullo y unidad comunitaria. La tradición fortalece los lazos familiares y sociales desde los artesanos que hacen los instrumentos y confeccionan los trajes, hasta los artistas que la interpretan, la danzan y la acompañan con la gastronomía, convirtiéndose en un eje fundamental de la vida cultural de las comunidades llaneras.

Publicidad

El reconocimiento internacional busca garantizar la protección, difusión y salvaguardia de esta expresión, asegurando que las futuras generaciones continúen encontrando en el joropo una forma de narrar su historia y su relación con el territorio.

Ante este reconocimiento, Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano manifestó: "Aquí se baila joropo profundo y auténtico, porque nosotros no venimos de las castas de los apellidos, somos del Pueblo joropero. ¡A ponerse las alpargatas que lo que viene es triunfo de nuestra cultura!".

Por su parte los usuarios en redes sociales no se quedaron atrás y mostraron su orgullo. "Este título mundial demuestra que nuestra verdadera riqueza es intangible: está en el repicar del arpa, en el zapateo firme y en la poesía del coplero. Es la esencia de lo que somos", afirmó una persona en un comentario.



¿En qué se basa la Unesco para nombrar sus patrimonios culturales?

La Unesco cuenta con diez criterios para la inclusión de bienes en la Lista del Patrimonio Mundial, divididos en dos grandes categorías: cultural y natural. En el caso del patrimonio cultural, se evalúan aspectos como la representatividad de una tradición viva, el intercambio de valores humanos, el testimonio de una identidad cultural y su asociación con prácticas, creencias y expresiones artísticas de relevancia universal.

Estos criterios permiten identificar manifestaciones que no solo tienen un valor histórico o estético, sino que siguen vigentes y cumplen un papel esencial en la vida de las comunidades que las practican, como ocurre con el joropo venezolano.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL