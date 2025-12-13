Videos | El caos que generó visita de Lionel Messi en India: organizador del evento fue capturado

La esperada visita de Lionel Messi a la India, parte de su "GOAT Tour 2025", se transformó este sábado en un estallido de frustración y caos en Calcuta, Bengala Occidental. Aunque la llegada del astro argentino, idolatrado en el país, desató inicialmente una "Messimanía" y una ola de euforia que paralizó la ciudad, el evento en el estadio Salt Lake terminó con disturbios y la detención del jefe de la organización.



Messi, quien regresaba al subcontinente 14 años después de su última visita, fue recibido a lo grande por fanáticos exultantes que coreaban su nombre. Incluso, en Calcuta, se inauguró una inmensa estatua de hierro de 21 metros que lo inmortaliza alzando la Copa del Mundo,. El capitán de la selección argentina viajó acompañado por sus compañeros del Inter Miami, Luis Suárez y Rodrigo De Paul.



Asistentes a evento de Messi en India se sintieron estafados

Sin embargo, la expectación se derrumbó rápidamente en el estadio Salt Lake. Los asistentes se sintieron estafados por la brevedad del acto, ya que el jugador de 38 años apenas dio una vuelta al campo saludando a la multitud antes de abandonar inmediatamente el recinto,. Contrario a las expectativas de muchos aficionados, estaba previsto que el campeón del mundo jugara un partidillo de exhibición. En total, Messi permaneció en el recinto solo 22 minutos.

🇮🇳 Messi casi inicia una revolución en la India.



Fue a un estadio de Calcuta, pero solo salió unos minutos: los aficionados se revolvieron y empezaron a destrozar el estadio.pic.twitter.com/WjWoS5mlnK — Ma Wukong 马悟空 (@Ma_WuKong) December 13, 2025

La frustración derivó en incidentes violentos. Muchos aficionados, que habían pagado entradas de hasta más de 100 dólares, arrancaron asientos y los lanzaron al césped, junto con botellas de agua,. Hubo también invasión al terreno de juego. La ola de violencia continuó fuera del estadio, y la policía recurrió al uso de bastones (lathicharge) en las inmediaciones del hotel Hyatt para dispersar a cientos de seguidores enfurecidos que protestaban contra los organizadores.

Los asistentes denunciaron la situación como un fraude comercial. Un empresario de 37 años, Nabin Chatterjee, lamentó que no tuvo la oportunidad de ver a Messi debido a la desorganización en el estadio. Las quejas se intensificaron debido a que la estrella fue rodeada por un denso cordón de políticos locales, funcionarios y agentes de policía que se ocupaban de tomarse selfis con él, bloqueando la visión de la multitud en las gradas,. Un asistente explicó que, mientras él no pudo ver a la estrella, la policía y los militares estaban ocupados tomándose fotos en lugar de controlar la situación, lo que obligó al equipo de seguridad de Messi a activar el protocolo de extracción y cancelar cualquier interacción con el público.



Detienen a organizador de evento de Messi en India

La mala gestión del evento provocó una inmediata respuesta oficial. La jefa de gobierno del estado de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, se declaró "conmocionada" por la mala organización. Presentó disculpas a Messi y a los amantes del deporte, y anunció el inicio de una investigación.



Las autoridades policiales actuaron contundentemente. Un responsable de la policía estatal, Javed Shamim, anunció que el jefe de la organización había sido detenido. Posteriormente, la policía confirmó la detención del organizador principal tras registrarse una denuncia formal debido a los disturbios.

El Gobierno central incluso calificó el evento de "saqueo", acusando a los organizadores de cobrar precios elevados por un espectáculo de 22 minutos que terminó con la evacuación de emergencia del futbolista.



¡CAOS EN INDIA POR LA VISITA DE MESSI! Junto a Rodrigo De Paul y Luis Suárez, La Pulga dijo presente en el estadio Salt Lake en Calcuta en el marco de un evento especial, pero los fanáticos invadieron el campo de juego y ocasionaron serios incidentes.



📹 TW | SudhanidhiB pic.twitter.com/rLUP3enqX1 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 13, 2025

El director general de Policía de Bengala Occidental, Rajeev Kumar, explicó que el estallido se debió a una falsa expectativa, detallando que el plan real era que Messi "viniera aquí, saludara, se reuniera con ciertas personas y se fuera", y no que jugara. Además de la detención, Kumar aseguró que las autoridades exigieron al organizador un compromiso por escrito para reembolsar las entradas vendidas a los miles de aficionados afectados,,. La Federación de Fútbol de India (AIFF) se desmarcó de la polémica, subrayando que no participó en la "organización, planificación ni ejecución del evento privado".

Tras los incidentes en el estadio y las cargas policiales en el hotel, la comitiva del jugador se dirigió al aeropuerto para volar hacia Hyderabad, la siguiente etapa de su gira, dejando atrás a Calcuta marcada por la controversia,. El ícono argentino continuará su GOAT Tour, con paradas previstas en Bombay y Nueva Delhi.

