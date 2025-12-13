En vivo
Videos | El caos que generó visita de Lionel Messi en India: organizador del evento fue capturado

Los asistentes se sintieron estafados por la brevedad del acto, ya que el jugador de 38 años apenas duró 22 minutos en el estadio y se esperaba que jugara un partido amistoso.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 13 de dic, 2025
Lionel Messi en Calcuta -
AFP

