“Bastante aterrador”: dolor por tiroteo que deja dos muertos en Universidad de Brown

Dos personas murieron y otras ocho se encuentran gravemente heridas por un tiroteo ocurrido este sábado en el campus de la Universidad de Brown, en Estados Unidos, informaron las autoridades. "Confirmo que dos personas murieron esta tarde y que otras ocho se encuentran graves", declaró en una conferencia de prensa el alcalde de Providence, en Rhode Island, Brett Smiley.

El ataque ocurrió en el edificio Barus and Holley, sede de los departamentos de ingeniería y física, donde se realizaban varios exámenes en ese momento. El sospechoso del ataque sigue prófugo. Las autoridades describieron al atacante como un hombre vestido completamente de negro.



"Estamos utilizando todos los recursos posibles para encontrar a este sospechoso. La orden de refugiarse sigue vigente y exhorto a las personas a que la tomen muy en serio. Por favor, no vengan al área", dijo el subjefe de policía Timothy O'Hara.



El sospechoso fue visto por última vez saliendo del edificio y no se ha hallado ningún arma, dijeron las autoridades. La Universidad de Brown reportó la presencia de un "atacante activo" y alertó: "Cierren las puertas, silencien sus teléfonos y permanezcan ocultos hasta nueva orden".

La Policía y los equipos de socorro se agolparon en el lugar, y la cadena local WPRI informó que había ropa y sangre en la acera.

El testimonio de testigo del tiroteo

El presidente Donald Trump dijo en su red social Truth Social que fue informado del tiroteo y que el FBI se encontraba en el lugar. "Qué cosa tan terrible", escribió. "Todo lo que podemos hacer ahora mismo es rezar por las víctimas".

Katie Sun le dijo al periódico universitario Brown Daily Herald que estaba estudiando cerca del edificio cuando escuchó un disparo. Corrió a su dormitorio, dejando sus pertenencias atrás. "Honestamente, fue bastante aterrador. Parecía que los disparos venían de... donde están las aulas", dijo.

La prestigiosa universidad de la Ivy League está ubicada en Providence, Rhode Island, cerca de Boston y tiene alrededor de 11.000 estudiantes.



Armas de fuego en Estados Unidos

Este es el más reciente en una larga serie de ataques armados en centros educativos en Estados Unidos, país en el que los intentos de restringir el fácil acceso a las armas de fuego se enfrentan a un bloqueo político.

Con más armas de fuego en circulación que número de habitantes, Estados Unidos presenta la tasa de mortalidad por armas más alta de todos los países desarrollados.

Las matanzas son un flagelo recurrente que los sucesivos gobiernos no han logrado contener hasta ahora, ya que muchos estadounidenses siguen muy apegados al porte de armas, garantizado por la Constitución.

En 2024, más de 16.000 personas, sin contar los suicidios, murieron por arma de fuego, según la ONG Gun Violence Archive.

