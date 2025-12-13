Asesinan a reconocido payaso ‘Tuki Tuki’: le tendieron una trampa en una fiesta infantil

Las autoridades del Perú investigan el extraño asesinato del reconocido animador de fiestas infantiles Rogers Gallegos Rodríguez, famoso en ese país con el apodo del payaso 'Tuki Tuki'. El crimen ocurrió en la noche de este 11 de diciembre en el distrito de Ate, en Lima.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Los primeros hallazgos investigativos detallan que ‘Tuki Tuki’ se dirigió a una urbanización llamada Los Girasoles de Huaycán para realizar uno de los espectáculos infantiles que acostumbraba. El diario La República de Perú señaló que, de acuerdo con las versiones de los familiares de Gallegos, la presentación al parecer fue un señuelo para que el joven, de 28 años, hiciera presencia en el lugar.



Una vez en el sitio, el artista y su equipo de trabajo fueron baleados de manera indiscriminada. En el atentado falleció ‘Tuki Tuki’ mientras que sus dos acompañantes resultaron heridos.



¿Qué se sabe del crimen contra ‘Tuki Tuki’?

De acuerdo con las declaraciones de allegados a Gallegos, las cuales fueron obtenidas por La República, el día del crimen, el artista recibió una invitación de último minuto para animar una fiesta infantil, a la cual acudió acompañado de su equipo: su DJ y su mánager.



Sin embargo, en el lugar donde fue citado nadie les abrió, por lo que llamó a la supuesta organizadora que lo contrató. La madre del artista contó que esa persona le manifestó a su hijo que estaba bañando a la menor homenajeada y que en breve estaría con él. En ese momento llegaron los sicarios a bordo de una moto y les dispararon.

Publicidad

En su relato, la madre de Gallegos dijo que en esa casa se veían señales de fiesta ni decoración: "Ella le ha hecho la camita a mi hijo". En tanto, un sobreviviente del ataque contó que minutos antes habían notado una motocicleta sospechosa y recordó que había un hombre vistiendo chaleco naranja. Además, recordó que la moto dio la vuelta a la manzana y en su regreso les dispararon a quemarropa.



¿Cuál es la hipótesis del crimen?

La hipótesis del crimen apunta a una serie de extorsiones que Gallegos venía sufriendo desde hacía dos años. Incluso, según sus familiares, cuatro meses antes de su muerte, los delincuentes le habían exigido 50.000 soles para no asesinarlo. Allegados también denunciaron que había sufrido intimidaciones, incluyendo una a granada en su casa.

Al parecer, ‘Tuki Tuki’ se negó a pagar ese dinero y, de hecho, por varias semanas se fue de su casa para evadir a los extorsionistas. La Policía Nacional del Perú tiene en su poder el celular de Gallegos, pieza que examinan para indagar quiénes fueron los que lo citaron en el lugar del asesinato.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL