Atención | Reportan tiroteo masivo en la Universidad de Brown: hablan de varios heridos

Medios de Estados Unidos informaron sobre un tiroteo masivo en la Universidad Brown, en Rhode Island, en la noche de este 13 de diciembre. Aunque todavía no hay un balance oficial de lo que ha ocurrido, las autoridades señalan que hay varios heridas.

La Universidad de Brown alertó sobre el tiroteo activo en su campus de la ciudad de Providence. "Hay un tirador activo cerca de Barus & Holley. La Policía de Brown y Providence se encuentra en el lugar. Permanezcan refugiados por el momento", avisó la universidad en una alerta enviada a los alumnos.

La universidad aseguró en un segundo mensaje que había un sospechoso detenido, pero poco después lo eliminó y rectificó. "La Policía no tiene a ningún sospechoso bajo custodia y continúa buscando al sospechoso o sospechosos", dijo.



Las autoridades no confirmaron si hay heridos o víctimas mortales, pero la universidad anunció que hay servicios médicos de emergencia en el lugar. El centro de estudios está coordinándose con "múltiples agencias policiales en el lugar".



"Cierren las puertas, silencien los teléfonos y permanezcan ocultos hasta nuevo aviso. Recuerden: CORRAN, si se encuentran en la zona afectada, evacúen de forma segura si pueden; ESCÓNDANSE, si no es posible evacuar, pónganse a cubierto; LUCHEN, como último recurso, tomen medidas para protegerse", añadió la universidad.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que está enterado sobre el tiroteo en la Universidad de Brown e informó que el FBI se encuentra en el lugar. "El sospechoso está detenido. ¡Que Dios bendiga a las víctimas y a sus familias!", señaló.

Noticia en desarrollo...