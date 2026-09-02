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Noticias Caracol  / MUNDO  / Tiroteo en Mineápolis, Estados Unidos, mantiene en vilo a sus habitantes: reportan varios heridos

Tiroteo en Mineápolis, Estados Unidos, mantiene en vilo a sus habitantes: reportan varios heridos

El gobernador de Minesota, Tim Walz, confirmó el despliegue de agentes estatales en la zona del suceso, mientras las autoridades locales e agencias federales custodian el área residencial de la calle Grant.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 2 de sept, 2026
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Tiroteo en Mineápolis, Estados Unidos, mantiene en vilo a sus habitantes: reportan varios heridos
Archivo Noticias Caracol

Al menos una persona murió y seis resultaron heridas en un tiroteo que se produjo este miércoles en el centro de Mineápolis (Minesota, EE. UU.), según informó el canal local KSTP. "Mi equipo de seguridad pública está respondiendo a un tiroteo en el centro de Mineápolis esta tarde. Los agentes estatales están sobre el terreno para apoyar a la Policía local y compartiremos más información a medida que esté disponible", dijo el gobernador de Minesota, Tim Walz, en X.

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Las autoridades de Mineápolis indicaron que el tiroteo fue en la zona del 15 East de la calle Grant, aparentemente en un edificio residencial, y divulgó que había "varias víctimas, incluyendo dos policías". Un policía recibió disparos en el estómago y el otro en una pierna, pero no estaba claro su estado, indicó KSTP.

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Un representante del hospital a donde fueron trasladadas las víctimas, Hennepin Healthcare, dijo al canal Fox que ingresaron a siete personas y que una había fallecido. En la escena había desplegados agentes del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Explosivos, según indicaron las respectivas agencias en X.

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