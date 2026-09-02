Colombianos eran explotados laboralmente en España: así cayó banda que operaba en varias ciudades

El sueño de convertirse en chef terminó en pesadilla para casi un centenar de personas en España. Según la Policía Nacional, la banda criminal utilizó instituciones educativas en Colombia y una cadena de restaurantes en España para esclavizar a las víctimas.

"Era mi sueño trabajar en un restaurante Michelin, que supuestamente ellos tenían las estrellas Michelin. Para mí era un honor poder trabajar en compañía y al lado de un chef que en ese momento era el superchef, el italiano con no sé cuántas estrellas, premios y demás", aseguró una de las víctimas de explotación laboral.

Con esa promesa, delincuentes en Colombia los convencieron, los engañaron y reclutaron en tres ciudades distintas. El señalado jefe de la banda en Colombia reveló en una interceptación telefónica cuánto cobró por estudiante reclutado y enviado a España. "Nos toca empezar a ajustar tarifas, porque las tarifas vienen ahora de 2 millones de pesos por chino", le decía una persona conocida con el alias de El doctor a alias Tatu.



"Indicándoles que ellos podrían ir a hacer prácticas en territorio español a través de la solicitud de una autorización de residencia inicial para prácticas por 6 meses, renovable a un año, y luego la solicitud de una visa tipo D para estar de manera legal en este territorio. Alojamiento y comida, y pues que les indicaban que los restaurantes eran Michelin... que es una estrella que se le da a los chefs internacionales y los que trabajan en ciertos restaurantes... tiene una connotación en el nivel de gastronomía", explicó una de las policías que investigó el caso.



"Tenemos información de que una de las personas que laboraba como chef en este restaurante tenía unas estrellas Michelin", agregó la uniformada. Con documentos falsos y un supuesto contrato para las prácticas, los estudiantes llegaron al restaurante en España. Allí conocieron a la supuesta tutora de prácticas, quien en realidad era la jefe de la banda. Ahí comenzó la pesadilla.

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"Esa señora consiguió mucho dinero a costa de nosotros. ¿Por qué? Porque ningún español le va a trabajar las horas que trabajábamos nosotros, y muchísimo menos por 300 miserables euros, cuando el mínimo mínimo en ese momento eran 1.100 euros. Con la miseria de comida que nos daban, con el trato y esa vigilancia continua", agregó una de las víctimas. Durante casi 5 años, este centenar de personas fueron esclavizadas.

"Esta persona empezó a reemplazar sus trabajadores de planta del restaurante, porque obviamente el practicante o el estudiante que llegaba de Colombia y de otros países le salía más económico en cuanto a mano de obra (...) Se hicieron ocho capturas, tres en territorio español, incluyendo la líder de la organización", concluyó la policía de Colombia. La operación internacional terminó con tres capturados en España y hoy solicitados en extradición por las autoridades colombianas.

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