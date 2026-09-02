Reconocido músico es asesinado en México junto a su esposa embarazada e hija: su socio es sospechoso

Autoridades de México detuvieron este miércoles 2 de septiembre a dos hombres señalados como presuntos responsables del homicidio múltiple de Jonathan Meléndez, integrante de la banda de indie rock Camilo Séptimo, de su esposa embarazada, de su hija de 3 años y de la trabajadora del hogar, cuyos cuerpos fueron hallados al interior de su residencia en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México (Centro). (Lea también: Caso de influencer asesinado en México: detienen a supuesto implicado en el crimen de Gastélum)

El hallazgo de las víctimas se registró luego de que vecinos de la torre en la que residía la familia alertaran a la policía municipal de gritos y detonaciones de arma de fuego al interior del departamento. Al ingresar al inmueble, los agentes localizaron sin vida a Meléndez (de 38 años), a su esposa Ana Paola (de 35 años y con 4 meses de gestación), a la hija de ambos (de 3 años) y a la empleada del hogar (de 21 años), todos con impactos de bala en el cuerpo, además de localizar a la mascota familiar sin vida. Según han indicado medios mexicanos, como TV Azteca, algunas de las víctimas fueron maniatadas y luego tiroteadas.

En el sitio de los hechos, los servicios de emergencia rescataron ileso a un niño de 6 años, quien se encontraba al interior del domicilio sin signos de violencia física. Aunque no se ha revelado qué relación tenía con las personas asesinadas, es el principal testigo de lo que pasó.



¿Quiénes son los detenidos por la masacre?

Las detenciones de Diego Sebastián "N", identificado como socio comercial del artista y presunto autor del crimen, y de Gerardo "N", se ejecutaron tras un operativo coordinado entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la policía de la Ciudad de México. (Lea también: Quién es el hombre que habría ordenado el asesinato de Valeria Márquez: "Tenía una relación")



Fuentes federales confirmaron a EFE que la principal línea de investigación apunta al robo como el móvil del crimen, facilitado por la relación comercial que unía a las partes; Diego Sebastián "N", identificado como socio de la víctima de iniciales J.S.M.O., habría aprovechado la confianza mutua para acceder al domicilio con el consentimiento de la familia antes de perpetrar el ataque.



Según el comunicado de la Fiscalía, los agresores habrían ingresado entre las 5:30 de la tarde y las 7:40 de la noche del martes 1 de septiembre al domicilio, un penthouse ubicado a las afueras de Ciudad de México. Los dos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica, mientras la Fiscalía estatal procesa la escena de la masacre para integrar la carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado.

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Jonathan Meléndez era tecladista y productor del grupo mexicano Camilo Séptimo, que al momento de la publicación de esta nota no se había pronunciado por lo ocurrido.

AGENCIA EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL